О непогоде предупредили жителей шести областей Казахстана

Штормовое предупреждение сделало Министерство по чрезвычайным ситуациям по шести областям Казахстана на 13-15 ноября, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС.

13-14 ноября в Костанайской области ожидаются осадки, на западе, в центре области – сильные осадки (дождь, снег), метель, гололед. 13 ноября на севере области – туман. Ветер юго-западный, западный 15-20, порывы 23-28 м/с, 13 ноября на юге, востоке области временами 30 м/с и более.

13-14 ноября в Северо-Казахстанской области ожидаются осадки, 14 ноября на севере, западе – сильные осадки (дождь, снег), метель, гололед. Ветер юго-западный 15-20, порывы 23-28 м/с, днем 13 ноября на юге области временами 30 м/с и более.

13-14 ноября в Акмолинской области ожидаются осадки, 14 ноября на севере, западе области – сильные осадки (дождь, снег). метель, гололед. Ветер юго-западный 15-20, порывы 23-28 м/с, днем 13, ночью 14 ноября севере, востоке области временами 30 м/с и более.

14-15 ноября в Карагандинской области ожидаются осадки, на севере области – сильные осадки (дождь, снег), метель, гололед. Ветер юго-западный 15-20, порывы 23-28 м/с, 14 ноября, ночью 15 ноября на севере временами 30 м/с и более.

14 ноября в Павлодарской области ожидаются осадки, метель, гололед. Ветер юго-западный 15-20, порывы 23-28 м/с, на юге области временами 30 м/с и более.

14-15 ноября в Жамбылской области ожидаются осадки, 15 ноября на севере, юге, в горных районах области сильные осадки (дождь, снег). На севере, в горных районах области туман, гололед. Ветер юго-западный на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15-20, порывы 23-28 м/с, утром и днем 14, сутки 15 ноября временами 30 м/с и более.