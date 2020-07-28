О непростых простых вещах

Плюс «дорожные карты»

Программа развития «Экономика простых вещей» (ЭПВ), инициированная Первым Президентом – Елбасы ­Нурсултаном ­Назарбаевым, направлена на поддержку отечественного производства товаров народного пот­ребления, а также сырья и продуктов первичной переработки. Изначально на ее реализацию государство выделило 600 млрд тенге для стимулирования роста в обрабатывающей промышленности и АПК.

Не менее 100 млрд из этой суммы планировалось направить на финансирование малого и среднего предпринимательства. Целью программы определено увеличение объема выпуска отечественных продуктов питания, обуви, одежды, мебели и снижение зависимости внутреннего рынка от импорта. На сегодня по промышленным товарам, одежде, мебели и стройматериалам он сос­тавляет до 80%, в 35% оценивается зависимость республики от ввозимых продуктов питания, в 23% – от сельхозпродукции, выращенной за рубежом.

По подсчетам разработчиков программы, ее эффективная реа­лизация позволит к 2025 году уменьшить долю импорта по кредитуемым товарам с 59 до 37%, создать около 16 тыс. рабочих мест.

Сначала основные условия прог­раммы были для бизнеса непривлекательными. К примеру, конечная ставка для заемщика находилась на уровне 8%, что соз­давало различия в процент­ной ставке с программами «ДКБ-2025», «Даму-Өндіріс». Имелось и ограничение по пополнению оборотных средств (максимум до 30% в рамках одного проекта).

Для полноценного производственного цикла такой объем пополнения оборотного капитала оказывался недостаточным.

Не вызывал особого интереса в первое время действия программы и срок кредитования на инвес­тиционные цели – 7 лет. Этого времени было явно недостаточно для многих крупных производственных и иных проектов в плане их окупаемости.

Кроме того, аналогичные прог­раммы поддержки бизнеса пре­дусматривают более длительные сроки кредитования: по «Даму-Өндіріс», линии БРК – 10 лет, по линии АПК: «Сыбага», «Ырыс», «Агробизнес» – до 12 лет. Отсутствовали механизм гарантирования, льготный период. Притом что многие предприниматели имели проблемы с залоговым обеспечением займов.

Едва ли не с самого момента старта программы стало понятно, что одно только финансирование предприятий не может гарантировать наращивание выпуска необходимых населению товаров. Одновременно нужно решать проблемы ограничений, с которыми сталкиваются товаропроизводители.

С учетом того что основная масса товаров «экономики прос­тых вещей» относится к легкой, мебельной промышленности и производству стройматериалов, были разработаны и утверждены «дорожные карты» развития этих отраслей. Выявлены сдерживающие факторы. Помимо недос­тупности финансирования, к ним отнесены недостаток сырья и рынков сбыта, теневой оборот, нехватка квалифицированных кадров. Мероприятия, включенные в «дорожные карты», касались устранения системных барьеров и предусматривали создание полноценных цепочек добавленной стоимости.

Учитывая необходимость своев­ременного и качественного исполнения поручения Елбасы, Премьер-министром РК в марте 2019 года было дано указание Правительству совместно с НПП «Атамекен» и институтами развития по созданию Проектного офиса программы «Экономика простых вещей». Главное его предназначение – стать эффективной площадкой для решения вопросов финансовой поддержки бизнеса.

В нынешнем году кризис, вызванный пандемией, а также падение цен на нефть обострили проблемы поддержки отечественных товаропроизводителей, повышения доли местного содержания в рамках инфраструктурных государственных программ.

Для поддержки бизнеса в апреле текущего года объемы финансирования программы «Экономика простых вещей» были увеличены с 600 млрд тенге до 1 трлн тенге, из них 500 млрд направлено на повышение объемов производства в аграрном секторе, 200 млрд – на переработку в АПК, 300 млрд – на развитие обрабатывающей промышленности и услуг.

Главной задачей было определено сохранение имеющихся и создание новых рабочих мест. К тому времени в Проектном офисе по согласованию с государственными органами и бизнес-сообществом были выработаны предложения по улучшению норм и положений программы. В частности, снижена конечная ставка для заемщиков до 6% годовых, увеличен срок кредитования на инвестиционные цели до 10 лет, предоставлена возможность 100-процентного пополнения оборотных средств в проектах, относящихся к агропромышленному комплексу и пищевой промышленности, включен механизм гарантирования проектов АО «ФРП «Даму», предусмотрен льготный период.

Главное – не провалить

Но сегодня становится очевидным, что с «Экономикой простых вещей» не все так просто. Недавно на расширенном заседании Правительства Президент Касым-Жомарт Токаев подверг критике ход реализации данной программы.

За полтора года со времени ее принятия 6 раз пересматривались условия программы, освоена только пятая часть выделенных средств – чуть более 200 млрд тенге. Число же субъектов обрабатывающей промышленности и доля импорта товаров народного потребления остались на прежнем уровне.

– Мы выделяем деньги, не пре­дусмотрев целевых ориентиров и встречных обязательств. Другими словами, возникла реальная опасность провала программы «Экономика простых вещей» по подобию других программ с красивыми названиями. Со всеми вытекающими оргвыводами, – подчеркнул Глава государства.

Сегодня многие эксперты едины во мнении: для того чтобы программу не постигла участь неудачных проектов, необходим комплексный подход.

По мнению доктора экономических наук, профессора Бауржана Исабекова, эффективная реализация программы «Экономика простых вещей» зависит от множества факторов. Это, прежде всего, ресурсное, инфраструктурное обеспечение, кадры, экологические вопросы.

Во многих принимаемых прог­раммах малый, средний и крупный бизнес рассматриваются как отдельные секторы экономики, тогда как их эффективная дея­тельность возможна лишь на основе кооперации. При этом тесное взаимодействие предприятий всех секторов предпринимательства предусматривает заключение долгосрочных стратегических договоров между субъектами крупного, среднего и малого бизнеса сроком примерно на 20–30 лет.

– Условно говоря, те, кто добывает нефть, газ, металл, зерно, для производства своего сырья потребляют очень большое количество товаров и услуг. Так вот, необходимо совершенствовать механизм предоставления этих товаров и услуг – именно казахстанского содержания – субъектами МСБ, – считает Бауржан Исабеков.

Ощутимого эффекта в экономике не достичь и без увеличения все еще недостаточно сильного на сегодня совокупного массива предприятий по выпуску товаров с высокой добавленной стоимостью.

Несмотря на то что производств в обрабатывающей промышленности за последние несколько лет стало в 1,3 раза больше, по соотношению этого показателя к экономически активному населению Казахстан отстает от стран ОЭСР почти в 6, от России – в 2,2 раза.

Обязательное соблюдение пос­ледовательности технологичес­ких уровней также является важным условием роста. Например, выплавка меди должна пройти через 6 технологических стадий и переделов: разведку, добычу, обогащение, плавку, обработку и глубокую переработку. Между тем на сегодня в базовых отраслях экономики существует в основном 4 технологических передела, и перейти сразу к шестому, то есть производству, будь то самолетов, автомобилей, телевизоров или холодильников, вряд ли возможно.

Недостаточна среда для производства товаров с высокой добавленной стоимостью. Необходимо сначала заняться модернизацией существующих производств, а это потребует больших усилий и ресурсов, уверен профессор.

В целом положительный результат программы возможен в условиях диверсифицированной экономики, где есть платежеспособный клиент.

Поэтому необходимо в первую очередь достичь соответствующего уровня доходов, от которого напрямую зависит потребительский спрос. Повысить же его можно путем увеличения занятости населения, в том числе через ­кооперацию субъектов рынка крупного и малого бизнеса.

Мнением о том, что в программе «Экономика простых вещей» есть нестыковки и несогласованность с другими стратегическими документами, поделился и директор Института экономической политики Каирбек Арыстанбеков. По его словам, анализ показывает, что на уровне системы государственного планирования данная программа не перекликается с другими государственными и отраслевыми программами, в частности индустриально-инновационного развития Казахстана.

– Для модернизации или обеспечения ускоренного развития обрабатывающей промышленности необходимо проходить определенные стадии развития. Первая – это стадия проработки инструментов и механизмов регулирования и поощрения. Вторая – импортозамещение, третья – инициация экспортоориентированного роста, четвертая и пятая стадии соответственно – стимулирование ускоренного развития и развитый рынок, – считает экономист.

По его мнению, примерно 40% всех секторов и отраслей отечественной экономики находятся на второй стадии, 30% – на этапе экспортоориентированного рос­та. И лишь 10–15% пребывают на стадии ускоренного развития. То есть, находясь на разных уровнях, они имеют разные задачи и способы их решения. Сможет ли в таких условиях «Экономика простых вещей» обеспечить импортозамещение?

– Мы видим, что одним из важных показателей эффективнос­ти торговли является отсутствие либо минимальное значение теневого сектора в экономике страны. Если зеркально сопос­тавлять республику с другими странами, то статистика покажет, что уровень теневой торговли, в частности в китайском направлении, достигает в год 6 миллиардов долларов. Другими словами, в казну не поступают налоги и таможенные платежи при ввозе товаров в сумме 2,4 триллиона тенге, подрываются целевые индикаторы третьей пятилетки ГПИИР, – считает Каирбек Арыс­танбеков.

По его мнению, пока есть бреши во внешней торговле, есть теневая экономика, достижение индикаторов, поставленных прог­раммой «Экономика простых вещей», находится под вопросом.

Одобрили и соль, и сахар

В своем недавнем выступлении на заседании Правительства ­Премьер-министр РК Аскар Мамин сделал основной акцент на текущих показателях. По его словам, в рамках программы «Экономика простых вещей» наблюдается неплохая динамика.

Одобрены к финансированию 2 064 проекта бизнеса на общую сумму 491 млрд тенге, что составляет практически 50% от общей суммы выделенных средств.

При этом количество реаль­но просубсидированных проектов составило 1 457 на сумму 225,9 млрд тенге. Среди регио­нов есть лидеры по казахстанскому содержанию – Алматинская, Карагандинская, Костанайская области. Есть и аутсайдеры, которых все же больше – это Акмолинская, Атырауская, Жамбылская, Мангистауская области, города Нур-Султан, Шымкент.

Для успешной реализации проектов, направленных на импортозамещение, глава Правительства поручил устранить существующие процедурные и системные барьеры. В их числе – длительные сроки рассмотрения заявок предпринимателей банками второго уровня, высокие требования БВУ к залогам заемщиков и перечню запрашиваемой информации, длительный срок подачи предпринимателями заявок на субсидирование процентной ставки, отсутствие возможности финансирования для 100-процентного пополнения оборотного капитала и финансирования уборочных работ.

Чтобы повысить эффективность программы, НПП «Атамекен» предложила улучшить эффективность работы комиссий по контролю местного содержания, предусмотреть меры ответственности заказчиков и подрядчиков за необоснованное использование импортных материалов, нормативно закрепить обязательство применять на всех этапах единый Реестр отечественных стройматериалов, а также оцифровать рабочую документацию строительного процесса.

В целом, как отмечают в НПП «Атамекен», прогнозный эффект от исполнения 2 064 одобренных проектов составит 15,8 тыс. новых рабочих мест и 19,9 млрд тенге налоговых поступлений в бюджет. В основном кредиты берутся на расширение и модернизацию дейст­вующих предприятий. Только 13% предпринимателей получили кредиты на открытие новых производств.

К наиболее крупным проектам можно отнести: производство сахара в объеме 400 тыс. тонн в год (с ожидаемым эффектом 600 рабочих мест), переработку йодированной соли (450 тыс. тонн в год с созданием 20 рабочих мест).

Большие перспективы открываются с реализацией проек­та по выпуску рапсового масла мощностью 365 тыс. тонн в год, батарей и аккумуляторов с ежегодным числом до 3 млн штук, переработке и консервированию мяса (20 тыс. тонн в год с созданием 184 рабочих мест).

Среди проектов также выпуск медицинских перевязочных материалов (200 млн единиц в год) и производство удобрений (500 тыс. тонн). В настоящее время Правительством совместно с Нацбанком, НПП «Атамекен», институтами развития, банками второго уровня продолжена работа по планомерному устранению возникающих барьеров.