Свежий выпуск О них издают книги Наталия ЕРМАЧЕНКО, Костанайская область

По словам автора, ему выпала честь быть свидетелем незабываемого патриотического настроя и массового трудового героизма, которыми жили участники Всесоюзной стройки – первостроители ССГПО и города. И он очень хотел воссоздать картину того времени ради нравственно-патриотического воспитания нынешней молодежи. На встречу с Иваном Дьячковым в историко-краеведческий музей были приглашены представители городских школ, колледжей, интернатов, Рудненского индустриального института, библиотечной системы, ветераны. Их ждал удивительный рассказ об истории создания книги и ее главных героях.

