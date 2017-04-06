​О новом Шелковом пути

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Раушан Шулембаева

Фотовыставка, организованная Центральным государственным музеем и Генеральным консульством КНР в Алматы, посвящена 25-летию дипломатических отношений двух стран. Гостей здесь встречали по восточной традиции чайной церемонией и концертом.

На вернисаже Генеральный консул КНР Чжан Вэй подчеркнул, что выставка также посвящена проекту «Один пояс, один путь».

– Наши страны активно сотрудничают в многостороннем формате, – продолжил дипломат. – Это ООН, ШОС, СВМДА и другие меж­дународные организации. Без сомнения, такая деятельность способствует укреплению взаи­мопонимания и дружбы между нашими народами. Мы представили фотографии об истории Шелкового пути и современных казахстанско-китайских отношениях в политической и экономической сферах, в образовании, культуре, туризме и спорте.

В первом разделе экспозиции китайские фотохудожники показали красоту и неповторимость древней архитектуры городов Шелкового пути, живописную природу и достопримечательности Поднебесной. На одном из снимков повар готовит по древнему рецепту китайскую лапшу, виртуозно превращая тесто в длинные полоски. На другом заснят знаменитый символ Поднебесной – панда, вызывающая у людей неизменное восхищение и восторг. Среди работ привлекают внимание «Великое кочевье – Jiayu», «Луч солнца в пещере Будды», «Старинный город Yongtai», «Погонщик верблюдов», «Старинное производство бумаги».

Второй раздел повествует о сотрудничестве Казахстана и Китая в рамках совместных проектов: строительства заводов, перерабатывающих комбинатов, создания энергетических, фармацевтических компаний, банков и торговых центров. Интерес вызывают фотографии, на которых запечатлено открытие цементных заводов в Жамбылской и Южно-Казахстанс­кой областях, электростанции «Мойнақ Су»...

Завершающий третий раздел составили фотографии о традициях, обычаях наших народов – это «Караван, прошедший по Великому шелковому пути из Шэньси в Алматы», «Праздник китайской кухни», «Наурыз мейрамы», «Китайский новый год» и другие.

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