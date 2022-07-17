Фото: Kazpravda.kz
Общество
О новом варианте коронавируса "кентавр", рассказал вирусолог

"Кентавр" – это новый вариант "омикрона" ВА.2.75, именно о нем сейчас говорит мировое сообщество. Этот вариант вируса сформировался и распространился сначала в Индии, а затем попал в другие страны: Японию, Германию, Великобританию, США, Австралию, Новую Зеландию, Нидерланды и Канаду. Вероятно, он будет еще заразнее предыдущих, но вряд ли станет более летальным. Об этом рассказал заведующий лабораторией биотехнологии и вирусологии Факультета естественных наук НГУ, доктор биологических наук, академик РАН Сергей Нетесов, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Комсомольскую правду

"Пока само число зарегистрированных заболеваний, вызванных этим субвариантом Омикрона невелико, но оно стремительно растет. Ясно, что он свободно преодолевает иммунитет, выработанный на вакцинацию на основе "уханьского" варианта, и к тому же намного легче распространяется. Но в то же время, чтобы узнать больше и надежнее про его свойства, нужно минимум 2 недели. Надо получить и сопоставить данные по секвенированию (расшифровке последовательности) его РНК-генома с данными по скорости и легкости распространения", – рассказал Сергей Нетесов.

По словам вирусолога, такие странные названия для новых вариантов придумывают не ученые, а журналисты.

"Его уже и "ниндзя" называли, и "кентавром". Ученые же называют его как вариант или субвариант "омикрона" BA.2.75", – отметил Сергей Нетесов.

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