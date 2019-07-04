О новом виде мошенничества предупредили полицейские жителей Нур-Султана
Еще об одном виде мошенничества рассказали сотрудники полиции Нур-Султана, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу столичного ДП.
По словам стражей порядка, мошенник намеренно "работает" в наиболее оживленных местах, к примеру, в городских парках и скверах. Выбирая граждан, гуляющих поодиночке, он, проходя мимо, подкидывает кошелек и отходит. Не подозревая ничего плохого, люди поднимают кошелек. С этого момента мошенник начинает действовать. Подходя к человеку с "найденным" кошельком в руках, он начинает пересчитывать деньги, находящиеся в нем, и обнаружив, что не хватает крупной суммы, настойчиво предъявляет претензии. За время споров и уточнения о пропавшей крупной сумме денег, мошенник несколько раз пересчитывает деньги потерпевшего, где незаметно, зажимая между пальцами купюры, присваивает чужие деньги.
За совершение аналогичного преступления сотрудниками столичной полиции задержан "гастролер" с Акмолинской области.
В настоящее время задержанному доказывается два аналогичных факта, ведется досудебное расследование.
Департамент полиции Нур-Султана рекомендует при возникновении подобных ситуаций звонить на "102" и ни в коем случае не передавать свои деньги посторонним лицам.
Граждан, пострадавших от противоправных действий данного лица, просят обратиться в столичный департамент полиции по адресу: улица Бейбітшілік,19 или позвонить по телефонам: 8 (7172) 71-60-24; 71-60-69 либо "102".