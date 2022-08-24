Фото: Kazpravda.kz
Общество
О новой мошеннической схеме предупреждает казахстанцев ЕНПФ

Единый накопительный пенсионный фонд Казахстана предупреждает о новой мошеннической схеме, сообщает Kazpravda.kz.

"Начались случаи звонков неустановленных лиц, представляющихся работниками АО "ЕНПФ", которые просят пополнить некий банковский счет для разблокировки пенсионного счета вкладчика. Пенсионный счет, по словам звонивших, будет использован якобы для платежей от иностранных банков для оплаты возмещения по судебным разбирательствам. В случае отказа перевести средства пенсионный счет якобы останется заблокированным", - рассказали в фонде.

Организация предупреждает, что подобные звонки поступают не от работников ЕНПФ, и в случае поступления таких звонков настоятельно просит прервать разговор.

Также в ЕНПФ отметили следующие моменты:

- согласно п.3 ст. 50 Закона Республики Казахстан "О пенсионном обеспечении в Республике Казахстан" наложение ареста или обращение взысканий, в том числе на пенсионные накопления по долгам вкладчика (получателя), не допускается;

- в соответствии с пп.14) ст. 98 Закона Республики Казахстан "Об исполнительном производстве и статусе судебных исполнителей" взыскание не может быть обращено на пенсионные накопления по долгам вкладчика (получателя).

Таким образом, на пенсионные накопления, имеющиеся на индивидуальном пенсионном счете, не может быть обращено взыскание судебного исполнителя или любого третьего лица.

"Индивидуальный пенсионный счет не может быть заблокирован ни при каких обстоятельствах!" - заключили в ЕНПФ.

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