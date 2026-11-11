О новой схеме мошенничества предупредили в Генпрокуратуре

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Злоумышленники рассылают гражданам поддельные уведомления о доставке почтовых отправлений, выдавая себя за представителей почтовой службы АО «Казпочта».



Так, с 9 ноября 2026 года фиксируются сообщения с иностранного абонентского номера +212 6 12 82 15 27, в которых получателей информируют о якобы предстоящей доставке посылки.



Также сообщения могут поступать с других номеров.



Под предлогом необходимости уточнения адреса доставки гражданам предлагается перейти по приложенной ссылке и самостоятельно заполнить недостающие сведения.



Для придания сообщению достоверности дополнительно направляется инструкция с порядком перехода по ссылке.



Однако ссылка ведет на поддельный Интернет-ресурс, имитирующий сервис почтовой службы. В действительности она является фишинговой «ловушкой», с помощью которой мошенники собирают персональные данные, в том числе адреса проживания и иную конфиденциальную информацию.



При этом использовался фишинговый интернет-ресурс, имитирующий уведомление о доставке посылки, что создавало видимость официального сообщения почтовой службы и вводило пользователей в заблуждение.



Особую опасность представляет то, что мошеннические сообщения направляются на государственном языке, использование которого вызывает больше доверия и снижает бдительность получателя. Сообщения оформляются с использованием официально-делового стиля, характерных формулировок и атрибутов, имитирующих уведомления почтовой службы. В результате у получателей создается ложное впечатление подлинности сообщения, что повышает риск перехода по вредоносным ссылкам, передачи персональных данных и денежных средств злоумышленникам.



Генеральная прокуратура призывает граждан соблюдать цифровую осторожность: не переходить по сомнительным ссылкам, не вводить персональные и банковские данные на неизвестных ресурсах, а информацию о доставке почтовых отправлений проверять исключительно через официальные каналы почтовых служб.



Помните: за безобидным уведомлением о посылке может скрываться попытка завладения вашими персональными данными и хищения денежных средств путем обмана.