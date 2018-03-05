О новой системе аттестации учителей рассказали в Минобразования и науки РК
В Казахстане будет проводиться аттестация педагогических работников на присвоение или подтверждение квалификационных категорий по новой системе. Об этом сообщило Министерство образования и науки РК на официальный запрос Zakon.kz.
По данным ведомства, аттестацию планируется проводить в два этапа. Первый этап – национальное квалификационное тестирование, второй этап – комплексное аналитическое обобщение итогов деятельности.
"В настоящее время в министерстве создана рабочая группа по разработке новых Правил аттестации. В состав группы вошли депутаты Мажилиса Парламента РК (по согласованию), представители АОО "Назарбаев интеллектуальные школы", профсоюзных организаций, методических кабинетов, заместители директоров школ, педагоги, а также руководители отделов образования, службы управления персоналом", – говорится в сообщении ведомства.
Рабочей группой разработан проект новых Правил аттестации, который будет размещен на сайте МОН РК. В правилах предусмотрено тестирование педагогов по модулям: "Содержание учебного предмета" и "Методика преподавания".