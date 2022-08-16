О новшествах в новом учебном году рассказали профильные министерства

Вопросы подготовки к новому учебному году рассмотрены на заседании Правительства под председательством Премьер-министра Казахстана Алихана Смаилова, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Премьер-министра РК.

Министр просвещения Асхат Аймагамбетов доложил, что в новом учебном году, который начнется с 1 сентября и продлится 36 недель до 31 мая, будет введен ряд новшеств.

Так, по результатам специальных исследований было установлено, что первокласснику сложно изучать сразу три языка. В связи с этим в школах с государственным языком обучения решено вести уроки только на казахском языке, а в русскоязычных школах – преподавать казахский и русский языки. В школах с государственным языком обучения русский язык решено вводить со второго класса, а английский язык – во всех школах с третьего класса.

Кроме того, в школах вводятся институт ротации руководителей и новые принципы найма учителей, в том числе посредством Национального квалификационного тестирования, а родительские собрания будут проходить в современном и эффективном формате.

В текущем году госзаказ на обучение в колледжах по востребованным специальностям был увеличен до 70%, до 50% расширена квота приема детей из отдельных категорий. Колледжами совместно с работодателями обновлено свыше 4 тысячи образовательных программ.

По данным министра науки и высшего образования Саясата Нурбека, в стране функционируют 120 вузов, в 104 из которых проведены ремонтные работы.

В 2022-2023 учебном году объем госзаказа составил 88 214 мест, из них 42 303 гранта распределены на технические специальности. При этом с нового учебного года стипендия для бакалавриата будет увеличена на 20% (с 31 423 тенге до 36 660 тенге, для студентов педагогического направления – до 58 800 тенге), магистратуры и докторантуры – на 15% (с 76 950 тенге до 86 987 тенге и со 172 500 тенге до 195 000 тенге соответственно), что коснется порядка 161 тысячи обучающихся.

О готовности новых регионов к учебному году доложили акимы Абайской области Нурлан Уранхаев, Жетысуской Бейбит Исабаев и Улытауской Берик Абдигалиев.

Премьер-министр отметил, что к 1 сентября в стране планируется открыть 81 новую школу и еще 213 полностью отремонтировать. В то же время имеется риск незавершения ремонта в школах Западно-Казахстанской, Туркестанской, Алматинской областей и города Алматы.

«Данным регионам следует принять оперативные меры для завершения ремонта в установленные сроки. Это же касается и запланированного строительства школ», – сказал Алихан Смаилов.

Глава Правительства заострил внимание на том, что не все объекты образования соответствуют требованиям безопасности. Поэтому, по его словам, необходимо в кратчайшие сроки принять соответствующие меры, включая интеграцию систем видеонаблюдения школ с центрами оперативного управления полиции.

Премьер-министр также сообщил, что для обеспечения подвоза детей в текущем году приобретается 515 новых автобусов, а малообеспеченные семьи получат денежные средства (не менее 37 тысяч тенге на ребенка) для самостоятельного приобретения школьной одежды и канцелярских товаров, что затронет более 470 тысяч детей.

Кроме того, для охвата молодежи профтехобразованием в текущем году госзаказ увеличен до 128 тысяч мест, количество грантов для обучения в университетах увеличено до 88 тысяч, начат прием в три новых филиала ведущих зарубежных вузов по инженерно-техническим направлениям.

«В целом к началу учебного года приняты необходимые меры по обеспечению готовности как инфраструктуры, так и учебного процесса», – подчеркнул Алихан Смаилов.

По итогам заседания глава Правительства поручил обеспечить готовность всех объектов образования к началу учебного года на 100%.

Министерству просвещения совместно с Министерством внутренних дел поручено рассмотреть вопрос введения в образовательную программу изучения Правил дорожного движения с привлечением к работе действующих инспекторов.

Акиматам регионов необходимо обеспечить 100% охват детей, нуждающихся в помощи, мерами государственной поддержки.

Кроме того, Министерству торговли совместно с палатой «Атамекен» и акиматами дано поручение отработать вопросы стабилизации цен на школьные принадлежности, а Министерству индустрии совместно с НПП «Атамекен» — отработать вопрос по стоимости школьной формы.

Премьер-министр также поручил обеспечить доставку в школы необходимого количества учебников и принять все меры по обеспечению иногородних студентов вузов и колледжей местами в общежитиях.