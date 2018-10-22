​О педагогах замолвили слово

Любовь Доброта, Шымкент

Об этом активисты регионального филиала Народно-демократической патриотической партии «Ауыл» заявили на конференции «Модернизация образования: повышение статуса учителя». В ее работе приняли участие председатель политического объединения, депутат Сената Парламента Али Бектаев, руководитель Туркестанского областного филиала Канатбек Досалиев, сотрудники и ветераны сферы образования, представители общественности и молодежь.

Открывая конференцию, председатель Туркестанского областного филиала НДПП «Ауыл» доктор юридических наук Канатбек Досалиев проинформировал участников о том, что партия создает рабочую группу для эффективной разработки и принятия Закона «О статусе педагогов».

Председатель партии Али Бектаев отметил, что хорошо знает проб­лемы в системе образования и от имени партии в ближайшее время намерен направить депутатские предложения в Парламент, Министерство образования и науки. По его мнению, проект Закона «О статусе педагога» должен широко обсуждаться с вовлечением в этот процесс педагогических коллективов, родительских комитетов, ученых и научных организаций, занимающихся учебно-воспитательной деятельностью.

– По статистике, количество учителей с высшим образованием растет, – отметил Канатбек Досалиев. – Если в 1991 году их доля составляла 66%, то сегодня она достигла 90%. Несмотря на этот показатель, не все педагоги соответствуют предъявляе­мым требованиям, следовательно, необходимо повышать качество преподавания в учебных заведениях.

Престиж профессии заметно снизился, и тому есть несколько причин. В их ряду – низкая заработная плата, которая даже с 30-процент­ной надбавкой составляет 90 тыс. тенге, что ниже средней зарплаты в целом по стране.

Советник ректора Казахстанского инженерно-педагогического университета дружбы народов, кандидат технических наук, общественный деятель Сапарбек Сахов предложил при разработке Закона «О статусе педагога» учесть и узаконить обязанности учителей: освободить от различных работ, не касающихся их непосредственой работы, в противном случае применять к ответственным лицам дисциплинарные, административные и даже уголовные наказания. Кроме того, он предложил оценивать статус учебного заведения по качеству работы выпускников. 

Популярное

Все
Дневник Азиады
На кортах планеты
ИИ, один сплошной ИИ?
Забег, где важен каждый километр
Борьба за лидерство обостряется
Сохранить транзитные позиции
Очередной титул Ангелины
Объединять эпохи и культуры
Депутаты рассмотрят закон о госслужбе
Человек, опередивший время
22 медали – в копилке страны
Закон Республики Казахстан О ратификации Соглашения о взаимодействии государств – участников СНГ при обмене данными мониторинга радиационной обстановки
От политических деклараций – к конкретным действиям
Из разрозненных фрагментов создать единое целое
Казахстан и Израиль наращивают взаимодействие
Закон Республики Казахстан О ратификации Соглашения о стратегическом партнерстве в области производства и передачи зеленой энергии между Азербайджанской Республикой, Республикой Казахстан и Республикой Узбекистан
Кубок мира в Фос-ду-Игуасу
Посадили тысячу деревьев
Капитан «Манчестер Юнайтед» повторил достижение Роналду
В акимате Астаны заявили о полной готовности системы ЛРТ к запуску
В Астане нашли тайник с канистрами прекурсоров для производства наркотиков
Гражданское правосудие Казахстана: глобальные тренды и национальные приоритеты
Бизнес-омбудсмен предложил отложить законопроект АЗРК по вопросам конкуренции
Ожидается строительство еще двух заводов
Триумфальный Кубок Победы
Дух романтики и героизма
Школьная библиотека задает формат обучения
Над городом плывет шашлычный дым
Спикер Сената зачитал телеграмму соболезнования от Президента
«Тобол» и «Актобе» разочаровывают болельщиков
Что изменилось в миграционной политике Казахстана
Президента Монголии встретили в Акорде
Инклюзия как стратегический приоритет
К проактивному реагированию на киберугрозы
Годами в бегах
В Астане проходит Региональный экологический саммит
UFC анонсировал турнир с участием казахстанских бойцов
Субботнику дождь не помеха
Услышать голос Земли
Начинается сезон фонтанов
Гвардеец играет на пяти музыкальных инструментах
Возводятся объекты военной инфраструктуры
Нацгвардия МВД РК лидировала на чемпионатах по қазақ күрес и спортивному самбо
День открытых дверей для студентов провели в Нацгвардии
В Нацгвардии внедряют камеры ИИ
Как казахстанцы отдохнут на майские праздники
Дожди со снегом надвигаются на Казахстан
В Нацгвардии – литературный челлендж
В Усть-Каменогорске житель получил вознаграждение за сдачу более 1 кг наркотиков
МВД напомнило водителям о проверке документов
Легких прогулок не ожидается
Весенняя непогода накроет Казахстан
Водная наука нуждается в поддержке
В Астане появятся новые точки притяжения
Мемориальный музей Шокана Уалиханова переживает второе рождение
Сельчанин построил бизнес на переработке отходов в Туркестанской области
Иллюзия вечной молодости: спортивный врач о мифах и реальности биохакинга
В области Жетысу готовятся к севу сахарной свеклы
В Астане изменили схему движения автобусов
Для учебы и спорта

