​О педагогах замолвили слово

Об этом активисты регионального филиала Народно-демократической патриотической партии «Ауыл» заявили на конференции «Модернизация образования: повышение статуса учителя». В ее работе приняли участие председатель политического объединения, депутат Сената Парламента Али Бектаев, руководитель Туркестанского областного филиала Канатбек Досалиев, сотрудники и ветераны сферы образования, представители общественности и молодежь.

Открывая конференцию, председатель Туркестанского областного филиала НДПП «Ауыл» доктор юридических наук Канатбек Досалиев проинформировал участников о том, что партия создает рабочую группу для эффективной разработки и принятия Закона «О статусе педагогов».

Председатель партии Али Бектаев отметил, что хорошо знает проб­лемы в системе образования и от имени партии в ближайшее время намерен направить депутатские предложения в Парламент, Министерство образования и науки. По его мнению, проект Закона «О статусе педагога» должен широко обсуждаться с вовлечением в этот процесс педагогических коллективов, родительских комитетов, ученых и научных организаций, занимающихся учебно-воспитательной деятельностью.

– По статистике, количество учителей с высшим образованием растет, – отметил Канатбек Досалиев. – Если в 1991 году их доля составляла 66%, то сегодня она достигла 90%. Несмотря на этот показатель, не все педагоги соответствуют предъявляе­мым требованиям, следовательно, необходимо повышать качество преподавания в учебных заведениях.

Престиж профессии заметно снизился, и тому есть несколько причин. В их ряду – низкая заработная плата, которая даже с 30-процент­ной надбавкой составляет 90 тыс. тенге, что ниже средней зарплаты в целом по стране.

Советник ректора Казахстанского инженерно-педагогического университета дружбы народов, кандидат технических наук, общественный деятель Сапарбек Сахов предложил при разработке Закона «О статусе педагога» учесть и узаконить обязанности учителей: освободить от различных работ, не касающихся их непосредственой работы, в противном случае применять к ответственным лицам дисциплинарные, административные и даже уголовные наказания. Кроме того, он предложил оценивать статус учебного заведения по качеству работы выпускников.