О педагогике – из первых уст

Об этих задачах, а также планах войти к 2025 году в число 400 лучших вузов по QS WUR и 200 – по направлению «Образование» шла речь на отчетной встрече ректора КазНПУ профессора Такира Балыкбаева с общественностью. Он представил итоги прошедшего 2018⁄19 учебного года и дал анализ деятельности вуза.

Говоря о видении КазНПУ стать образовательным хабом – лидером педагогического образования и ведущим научным центром в Центральной Азии, ректор рассказал о дея­тельности университета по совершенствованию учебных программ с учетом новых требований к профессиональной компетентности учителя. Для этого учебные программы по всем 23 педагогическим специальностям вуза выстроены в соответствии с приоритетами передовых методик для подготовки педагогов новой формации, а также государст­венной программы «Рухани жанғыру».

Отдельное внимание было уделено воспитательной концепции «Толық адам», Кодексу корпоративной культуры, созданию центра «Ұлттық тәрбие», Международного центра по передовым исследованиям в педагогике и другим вопросам. Говоря о концепции всесторонне развитого человека «Толық адам», которую в своих трудах сформулировал великий Абай, Такир Балыкбаев подчерк­нул, что здесь акцент сделан на воспитании открытых миру специалистов, стремящихся к знаниям и достойных быть примером для других.