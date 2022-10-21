О переходе на четырехдневную рабочую неделю высказались в Минтруда

Председатель Комитета труда, социальной защиты и миграции Министерства труда и социальной защиты населения РК Толеген Оспанкулов рассказал, в каком случае можно будет перевести работников на четырехдневную рабочую неделю, передает корреспондент Каzpravda.kz.

«На сегодняшний день в трудовом кодексе действует норма, в соответствии с которой мы говорим, что у нас обязательно пятидневная или шестидневная рабочая неделя с 40-часовым рабочим днем. Но при этом работодатель, сев за стол переговоров, может снизить эту норму. Но это все только на договорных началах», - сказал Толеген Оспанкулов на брифинге в СЦК.

При этом он отметил, что министерство проводит работу по переходу и на четырехдневную рабочую неделю.

«Этот вопрос рассматривается в рамках министерства. Но как это будет, допустим из четырех недель месяца одна неделя может быть четыре дня, вторая неделя - пять дней, третья неделя - шесть дней, четвертая неделя - снова четыре дня. Есть такое понятие, как учетный период, в соответствии с которым общее количество рабочих часов не должно превышать этот учетный период. А остальные все моменты работодатель может решить с работником за столом переговоров», - резюмировал спикер.