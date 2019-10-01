Фото предоставлено источником
На пресс-конференции в пресс-центре Правительства РК председатель правления АО "Казахтелеком" Куанышбек Есекеев рассказал о преимуществах внедрения 5G в Казахстане, передает Kazpravda.kz
со ссылкой на пресс-службу Премьер-министра РК.
По словам К. Есекеева, после подключения 5G станут доступными многие услуги. В первую очередь, такие как видеоконференцсвязь, Е-commerce и другие.
"5G – это уже другие скорости. Порядка в 30 раз больше. Очень трудно представить воображению, сколько можно всего в этом вопросе делать: от удаленного управления автомобилем до удаленной медицины. 5G внесет много изменений. Вспомним, как после подключения 4G в нашу жизнь вошли Инстаграм и Фэйсбук. Также и после подключения 5G в нашу жизнь войдут новые услуги", – заявил председатель правления АО "Казахтелеком".
Также К. Есекеев назвал отрасли, которые начнут интенсивно развиваться с внедрением сетей 5G.
"Технологии придут, и понятно будут развиваться промышленность, электронная коммерция. Я думаю, что 5G сделает несколько революционных поворотов в отраслях. Первая отрасль – это будет транспортная отрасль. Потому что такие скорости очень удобны на транспорте. С внедрением 5G мы все почувствуем коренные изменения 2-3 основных отраслей", – сказал К. Есекеев.
Председатель правления АО "Казахтелеком" сообщил, что на сегодняшний день внедрение сетей 5G тестируется с несколькими разными производителями.
"Каждый предоставляет свой стандарт, свои возможности сети, свои скоростные характеристики. Понятно, что на одном вендоре мы не хотим останавливаться. У нас стратегия компании – вендоронезависимость. Мы будем смотреть, чтобы у нас было многообразие вендоров, чтобы не находиться в прямой технологической зависимости", – пояснил К. Есекеев.
Кроме того, К. Есекеев рассказал о создании в Казахстане новой концепции еSIM. По его словам, классический вид SIM-карты в виде чипа будет заменен на программное решение. Данную концепцию сейчас отрабатывают сотовые операторы вместе с регулятором.
"Я думаю, что в ближайшее время мы покажем первые решения еSIM, когда SIM-карту можно будет делать на сотовый телефон программным образом, не вставляя чип. Я думаю, когда будет 5G, то основная часть этой технологии будет внедрена на основе еSIM", – сказал председатель правления АО "Казахтелеком".
На вопрос о том, когда сельчанам будут доступны такие технологии, как умное село и облачное видеонаблюдение, К. Есекеев ответил, что в течение года после подключения сел к широкополосному доступу к Интернету.
"В городе мы очень активно последние три года развивали облачное видеонаблюдение. Я думаю, с приходом Казахтелекома и высокоскоростного доступа к Интернету в село, то оно в принципе кардинально меняется. Это будут изменения в сфере электронной коммерции. В первую очередь, потому что сразу у сельчан появится равноправный доступ к коммерческим ресурсам. Я думаю, что видеонаблюдение и все другие сервисы в течение года после подключения придут в села. Главное, скорость и количество подключенных абонентов", – сказал К. Есекеев.