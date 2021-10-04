О "питьевой воде с антибиотиками и гормонами" предупреждают друг друга казахстанцы

Пользователи Казнета делятся пугающими сообщениями о том, что в питьевую воду добавляют антибиотики и гормоны в соответствии с рекомендациями ВОЗ. К такому выводу они пришли после просмотра отрывка из интервью с главой Роспотребнадзора Анной Поповой. Разбираемся, что именно она сказала, и значит ли это, что людей намеренно травят опасными медикаментами, передает Kazpravda.kz
со ссылкой на Stopfake.kz
.
Полную версию интервью можно найти здесь.
На 16 минуте 23 секунде Анна Попова говорит: «Мы ввели обязательные нормативы для содержания в питьевой воде гормонов и дополнительного ряда антибиотиков. Мы гармонизировали их с европейским, с ВОЗовским объемом нормативов, который на сегодняшний день есть».
Слова о том, что Роспотребнадзор или иные государственные учреждения добавляют антибиотики и гормоны в воду, на протяжении всего интервью она не произносит. Соответственно, считать этот отрывок признанием госорганов в том, что власти намеренно отравляют воду, нельзя.
Ее слова также не означают, что ВОЗ или иные международные организации рекомендуют добавлять в воду медикаменты. Напротив, ВОЗ еще в 2011 году опубликовала документ
«Медикаменты в питьевой воде», в котором описала механизм попадания тех или иных препаратов в системы водоснабжения. Согласно опубликованным данным, антибиотики, гормоны и иные химические элементы попадают в систему водоснабжения из канализации и грунтовых вод, а также со свалок и в результате неправильной утилизации медицинских отходов.
При этом в документе сказано, что наличие в питьевой воде медикаментов опасно для здоровья людей. Специалисты организации рекомендуют очищать воду от подобных примесей и осуществлять постоянный контроль уровня медикаментов в питьевой воде.
Механизм попадания антибиотиков и гормональных препаратов в питьевую воду
, описанный в документе ВОЗ, также подтверждается исследованиями
ученых. Для того чтобы не допустить повышенной концентрации медикаментов в питьевой воде, вводятся нормативы, о которых в интервью и говорит Анна Попова.
Питьевую воду перед подачей в систему водоснабжения фильтруют. Этот процесс состоит из нескольких этапов, ни один из которых не включает в себя добавление антибиотиков или гормонов. Сначала воду облучают ультрафиолетом, затем осветляют при помощи специальных реагентов, после чего хлорируют, фильтруют и отстаивают.
Таким образом, Анна Попова не говорила о том, что власти добавляют в питьевую воду антибиотики и гормоны. Она сообщила, что в России был изменен и доработан норматив, ограничивающий содержание антибиотиков и гормонов в питьевой воде, которые попадают из канализации и грунтовых вод, протекающих вблизи свалок медицинских отходов.