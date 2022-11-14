О планах социального развития Жетысуской области до 2025 года рассказал Жумангарин

12 ноября заместитель премьер-министра – министр торговли и интеграции Казахстана Серик Жумангарин с рабочей поездкой посетил область Жетысу, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу премьер-министра РК.

Здесь вице-премьер провел встречи с местными жителями и представителями бизнеса и общественности, ознакомился с деятельностью Коксуского сахарного завода, посетил одно из крупнейших овощехранилищ региона.

На встрече с жителями и предпринимателями региона Серик Жумангарин рассказал о планах социального развития региона до 2025 года. Так, планируется строительство районной поликлиники в Алакольском районе, областной детской больницы и онкологического диспансера в г. Талдыкоргане, 2 районных больниц в Аксуском и Кербулакском районах, 15 врачебных амбулаторий, 39 фельдшерских акушерских и 5 медицинских пунктов, 12 детских садов, 14 школ и 9 культурных объектов.

Также вице-премьер проинформировал о мерах, принимаемых Правительством страны для социальной поддержки граждан, реализации пилотного проекта внедрения Социального кошелька, стабилизации цен на основные продукты питания.

«На днях в Астане я проверил, как реализуется пилотный проект оцифровки трех видов госуслуг через Социальный кошелек. Могу сказать, что механизмы немонетарных видов соцподдержки, то есть тех, за которые не нужно платить, уже достаточно четко отработаны. По монетарным мы рассматриваем разные варианты, чтобы адресную помощь и соцпособия можно было получать в Социальный кошелек и на карточки разных банков», – отметил министр торговли и интеграции.

Также в рамках рабочей поездки С. Жумангарин встретился с представителями средств массовой информации.

При осмотре Коксуского сахарного завода вице-премьер обсудил с руководством предприятия нюансы реализации нового формата «оборотной схемы» – выделения финансирования напрямую производителям.

Мощность переработки сахарной свеклы на Коксуском сахарном заводе составляет 2000 тонн/сутки, сахара-сырца – 340 тонн/сутки. В 2021 году объем производства сахара составил 48,7 тысячи тонн, из которых 13,2 тысячи тонн – свекловичный сахар, а 35,5 тысячи тонн – сахар-сырец.

В первой половине октября текущего года между Комитетом торговли, социально-предпринимательскими корпорациями и сахарными заводами подписан меморандум о сотрудничестве по сдерживанию цен на сахар на территории страны. На данный момент по 13 регионам договоры займа находятся на стадии согласования и подписания. На стадии завершения договор займа с Коксуским сахарным заводом на общую сумму 5,6 млрд тенге.