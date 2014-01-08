О поэтах и поэзии в столице

Задача фонда - познакомить американцев с творчеством художников, литераторов, арт-менеджеров, музыкантов, других деятелей культуры из стран Восточной Европы, СНГ, Ближнего Востока, Северной Африки... ArtsLink объявил конкурс, на который Канат Омар представил 4 свои стихотворения, переведенные на английский Томасом Кемпбеллом, с которым наш поэт знаком еще со студенческих лет в Петербурге, где в начале 90-х учился на режиссера кино и телевидения в Академии культуры, а филолог Томас занимался изучением произведений Бродского.

Кроме того, Канат подал на конкурс проект, в рамках которого будут представлены переводы средневековой и современной поэзии Казахстана. В первую очередь это знаменитые в Великой степи жырау - Асан Кайгы, Казтуган, Доспамбет, Ахтамберды, Шалкииз и Бухар-жырау... Как признается Канат, жизнь и творчество Дос­памбета, Ахтамберды, Казтугана особенно привлекают тем, что это были воины-поэты, и приводит стихи Шалкииза в переводе Орынбая Жанайдарова, в которых выражена суть рыцарской поэзии:

Ты - из золота, я - медный,

Ты - из шелка, я - из шерсти,

Ты - султан, я - раб твой

верный,

Сокол - ты, я - лебедь чести!

Интерес для проекта представляют современные казахстанские поэ­ты-модернисты, пишущие на 2-3 языках. Из русскоязычных это Павел Банников, Иван Бекетов, Юрий Серебрянский, а также молодые казахские модернисты, такие как Ерлан Жунис, Акберген Елгезек, и другие. В итоге в сборнике, который выйдет у нас и в Америке, будет по 10 поэтов с каждой стороны. США представляют, к сожалению, мало известные на Евразийском континенте Крис Кинг, Джо Эссер, Кертис Лайел, Дженифер Кроновет, Мери Джо Бенг, Стефани Расселл и другие, произведения которых будут даны в переводе на казахский и русский языки...

Канат Омар, который в ноябре в рамках проекта побывал в США, говорит, что жителей Сен-Луиса (штат Миссури) очень вдохновила идея такого поэтического обмена, и они выразили желание приехать в Астану, если не раньше, то хотя бы в 2017 году, чтобы участвовать в ЭКСПО с выставкой и проектом «Поэзия - альтернативная энергия», инициатором которого выступил доктор Иоахим Фауст, узнав, что тема ЭКСПО - альтернативные источники энергии и «зеленая» экономика.

Мы встретились с Канатом в конце года на литературном вечере, точнее, на его бенефисе, где он и рассказал о поездке в Америку, о проекте и даже устроил по «Скайпу» видеоконференцию с американским поэтом и переводчиком Крисом Кингом, который прочитал свои стихи на английском, а Канат параллельно - их перевод. Подобные литературные вечера в Алматы давно проводятся, а в Астане первый состоялся в марте прошлого года по инициативе Елдена Сарыбая. С тех пор они проходят каждый первый вторник месяца в кафе «Чехов» в торговом центре «Сарыарка», где молодые поэты и писатели общаются, читают свои произведения, а кто-то и песни поет.

А недавно решили проводить еще и бенефисы отдельных авторов, первым и был Канат Омар. Елден Сарыбай (сам он, кстати, пишет рэп) сейчас учится в Лондоне, а его подруга и помощница Руфия Оспанова занимается организацией литературных вечеров. Недавно состоялся десятый, юбилейный.

Популярность таких творческих встреч стремительно растет. Так, по словам Руфии, недавно за вечер выступили 30 поэтов, так что пришлось вводить регламент: не больше пяти произведений от каждого. О дате проведения очередного творческого вечера или бенефиса можно узнать на странице в «Фейс­буке» и «ВКонтакте».

А потребность молодых литераторов в общении очевидна, поэтому не случайно год назад появилась Открытая литературная школа Астаны (ОЛША) по образцу алматинской, которую там основали продолжатели дела Ольги Марк, возглавлявшей фонд «Мусагет». Занятия проводят как профессио­нальные литературоведы, например, доктора филологических наук из казахстанского филиала МГУ им. М. Ломоносова Татьяна Кривощапова, Галина Власова, так и поэты.

Канат Омар на семинарах свою задачу определяет так: познакомить аудиторию с наиболее интересными представителями современной русской и зарубежной поэзии разных эпох, отработать некоторые практические навыки. Для этого он просит, например, написать стихи на заданную тему о предмете, не называя сам предмет, или сделать переводы. Некоторые работы получаются талантливые, их подборка была опубликована в тольяттинском альманахе «Графит».

Елена АЛЕКСЕЕВА