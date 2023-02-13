О погоде на 14-16 февраля в Казахстане рассказали синоптики

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По территории Казахстана с запада на восток будет смещаться атлантический циклон, благодаря которому начало рабочей недели обещает быть облачным.

Пройдут осадки, преимущественно в виде снега с низовой метелью, на западе и юге страны – в виде дождя и снега с сопровождением гололедных явлений. 16 февраля в Туркестанской и Жамбылской областях ожидаются сильные осадки (дождь, снег).

Лишь на севере республики, под влиянием поля повышенного давления, будет без осадков. На западе и юге временами усилится ветер. В температурном фоне сильных изменений не ожидается.