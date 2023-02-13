О погоде на 14-16 февраля в Казахстане рассказали синоптики
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РГП «Казгидромет» представило прогноз погоды по Казахстану на 14-16 февраля, сообщает Kazpravda.kz.
По территории Казахстана с запада на восток будет смещаться атлантический циклон, благодаря которому начало рабочей недели обещает быть облачным.
Пройдут осадки, преимущественно в виде снега с низовой метелью, на западе и юге страны – в виде дождя и снега с сопровождением гололедных явлений. 16 февраля в Туркестанской и Жамбылской областях ожидаются сильные осадки (дождь, снег).
Лишь на севере республики, под влиянием поля повышенного давления, будет без осадков. На западе и юге временами усилится ветер. В температурном фоне сильных изменений не ожидается.