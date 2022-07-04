О погоде на 5-7 июля в Казахстане рассказали синоптики

РГП "Казгидромет" представило прогноз погоды по Казахстану на ближайшие три дня, 5-7 июля, сообщает Kazpravda.kz.

На погоду большинства регионов Казахстана свое влияние окажет Южный циклон – будет ветрено, пройдут дожди: 5 июля на востоке, юго-востоке, севере, 6 июля на северо-западе, в центре республики прогнозируются сильные дожди, с грозами, возможно выпадение града.

7 июля на фоне повышенного атмосферного давления в западных регионах страны ожидается прекращение осадков. Повышение температуры воздуха днем на западе от +18+26°С до +23+31°С, на севере – от +15+23°С до +20+28°С, основной фон температуры на юге +31°С, в центре +20+28°С.