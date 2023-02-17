О погоде на выходные в Казахстане рассказали синоптики

РГП «Казгидромет» представило прогноз погоды по Казахстану на 18-20 февраля, сообщает Kazpravda.kz .

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Под влиянием ложбины западного циклона и атмосферных фронтальных разделов на большей части территории Казахстана ожидается неустойчивый характер погоды. Прогнозируются снег, на юго-западе, юге и юго-востоке республики – осадки в виде дождя и снега.

18 февраля в Жамбылской, Алматинской и Жетысуской областях ожидаются сильные осадки (дождь, снег). По республике прогнозируются туман, усиление ветра, в южной половине страны – гололед, в северной половине – низовая метель.