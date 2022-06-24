Фото: Kazpravda.kz
Общество
О погоде на выходные в Казахстане рассказали синоптики

Специалисты РГП "Казгидромет" представили прогноз погоды по республике на ближайшие три дня, 25-27 июня, сообщает Kazpravda.kz.

Глубокая ложбина северо-западного циклона и связанные с ней поля фронтальной облачности протянутся через большую часть республики и принесут с собой кратковременные дожди с грозами, шквалистым ветром, возможно выпадение града. Лишь западные и северо-западные регионы страны ощутят влияние отрога Скандинавского антициклона. Усиливаясь с северо-запада, он уменьшит количество облаков, дожди прекратятся. На юге ожидается пыльная буря.

Основной фон температуры воздуха ожидается днем: на западе +25+35°С, севере от +25+33°С, в центре от +30+37°С, на востоке  +27+37°С, на юге очень сильная жара +40+45°С.

 

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