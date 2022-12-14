О погоде по Казахстану на 15-17 декабря рассказали синоптики

Фото: Kazpravda.kz

РГП "Казгидромет" представило прогноз погоды по Казахстану на ближайшие три дня, 15-17 декабря, сообщает Kazpravda.kz.

По данным метеослужбы, в период с 15 по 17 декабря метеорологические условия на большей части территории Казахстана будут определяться влиянием обширного антициклона с центром над Усть-Ишимом, в связи с чем ожидается погода преимущественно без осадков и понижение температуры воздуха в северных регионах республики ночью до 23-28 мороза.

Лишь в центре, на юго-западе, а 17 декабря на востоке страны, с прохождением атмосферных фронтальных разделов, ожидается снег с низовой метелью, отметили синоптики.

В южных регионах Казахстана ожидается туман, добавили в Казгидромете.