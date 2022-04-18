РГП "Казгидромет" представило прогноз погоды по Казахстану на ближайшие три дня, 19-21 апреля, сообщает Kazpravda.kz.

По данным метеослужбы, в предстоящие трое суток по республике прогнозируется быстрая смена синоптических процессов, с чем ожидается неустойчивый характер погоды, пройдут осадки (преимущественно дождь) с грозами, усилением ветра, на юге, юго-востоке и востоке страны сильные дожди со шквалистым ветром, возможно выпадение града.

Северо-западный антициклон, который прошедшей ночью уже вызвал значительное понижение температуры воздуха на северо-западе и севере республики, все еще сохранит свое влияние, а также, смещаясь в восточном направлении, вызовет постепенное понижение температуры воздуха в центре и на востоке страны: ночью до 3 мороза - 5 тепла, днем до 5-15 тепла, на юге Карагандинской и Восточно-Казахстанской областей до 20 тепла.