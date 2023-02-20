О погоде по Казахстану на 21-23 февраля рассказали синоптики

По данным метеослужбы, в ближайшие дни погоду в Казахстане будет определять активный Атлантический циклон, с большими запасами влаги, который принесет плотные облака с осадками в виде дождя и снега.

Фото: Kazpravda.kz

РГП "Казгидромет" представило прогноз погоды по Казахстану на ближайшие три дня, 21-23 февраля, сообщает Kazpravda.kz.

По данным метеослужбы, в ближайшие дни погоду в Казахстане будет определять активный Атлантический циклон, с большими запасами влаги, который принесет плотные облака с осадками в виде дождя и снега, гололедные явления, туманы, порывистый ветер, в северной половине республики с метелями.

Днем на юге Казахстана ожидается гроза.

На западе республики прогнозируется понижение температуры воздуха ночью от 0-8 до 7-15 мороза, на северо-западе, севере, востоке страны повышение от 5-15 до 0-8 мороза, в центре колебание от 2-15 мороза до 3 мороза - 3 тепла, в южной половине республики ночью основной фон 3 мороза - 3 тепла.