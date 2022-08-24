О погоде по Казахстану на 25-27 августа рассказали синоптики

РГП "Казгидромет" представило прогноз погоды по Казахстану на ближайшие три дня, 25-27 августа, сообщает Kazpravda.kz.

По данным метеослужбы, в западных и южных регионах республики сохраняется солнечная и жаркая погода.

В северных, центральных и восточных регионах страны погоду обусловит ложбина северного циклона, с которой ожидаются дожди с грозами и усилением ветра.

К концу недели в северных регионах ожидается понижение температуры воздуха.

Дневные температуры воздуха на западе Казахстан сохранятся в пределах +27+38°С:

- на северо-западе республики ожидается понижение температуры воздуха от +25+32°С до +20+28°С,

- на севере прогнозируется понижение от +22+27 до +18+23°С,

- основной фон температуры в центре и на востоке страны +18+28°С,

- на юге +28+35°С,

- юго-востоке +20+30°С.