Фото: Kazpravda.kz
Общество
О погоде по Казахстану на 28-30 июня рассказали синоптики

РГП "Казгидромет" представило прогноз погоды по Казахстану на ближайшие три дня, 28-30 июня, сообщает Kazpravda.kz.

По данным метеослужбы, смещающийся на северные, западные и восточные регионы Казахстана Северо-западный циклон будет вызывать в этих районах дожди с грозами.

29 июня в северных регионах, 30 июня на востоке ожидается сильный дождь, а также град, усиление ветра, и незначительное понижение температуры воздуха.

"Лишь западные области страны ощутят влияние отрога Скандинавского антициклона – здесь ожидается прекращение дождей", - отметили синоптики.

Популярное

Все
В мире наступает эра глобального дефицита?
Большие перемены Жетысу
Новую школу признали аварийной после 5 лет эксплуатации в Кызылординской области
Перерождение "третьего сектора" Казахстана
Госзакупки по-новому
Быстрое питание всегда приводит к негативным последствиям в организме – врач-гастроэнтеролог
Традиция древняя и современная
Распоряжение Президента Республики Казахстан
Семья – высший приоритет
Стимулы для роста
Правоохранительная система: в Новый Казахстан – по новым правилам
Праздник для будущих чемпионов
Акценты расставлены
Путешествие в историю человечества
Решил уйти в отставку
Приятное с полезным
Символы родной страны
Подвели итоги конкурса
Музыка, которая удивит
Казахстан – это Родина моя
45-градусная жара придет в Казахстан
Выступление Токаева в Петербурге вызвало большой резонанс в казахстанском обществе
О Токаеве пишут влиятельные СМИ многих стран после выступления на ПМЭФ
На сообщения о задержке Казахстаном российских вагонов с углем отреагировали в МИИР
Цены в школьных столовых ужаснули министра просвещения
"Намеренно травят" – пальмовым маслом пугают казахстанцев в соцсетях
Казахстанские школы обяжут публиковать меню в Интернете
Уроки истории: как начиналась самая тяжелая и жестокая война XX века
16-летнюю школьницу будут судить за убийство матери в Актобе
Марат Башимов высказался о прошедшем Национальном курултае
Убившая родную мать актюбинская школьница впервые рассказала подробности преступления
Я – новый хозяин: рейдеры в Казахстане вышли на новый уровень махинаций
Медицинский поезд посетит новые области Казахстана – расписание
Новая стратегия независимого Казахстана
Умер певец Пьер Нарцисс
Семья из четырех человек погибла при пожаре в Житикаре – СМИ
Казахстанская гонщица завоевала историческую медаль чемпионата Азии
Водный вопрос может снова обостриться в Атырауской области
Сильный ветер сорвал кровли более чем 40 домов и школ в Акмолинской области
Токаев принял участие в церемонии открытия Катарского экономического форума
Отцу погибшего от рук террористов казахстанского солдата подарили автомобиль
В Казахстане в очередной раз переносят сроки введения GPP
Закон РК «О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан»
Отверткой в сердце: очевидцы рассказали об убийстве пассажира такси в Каскелене
Появилось видео последнего прыжка казахстанца для ролика в TikTok в Актау
Известные казахстанцы высказались о прошедшем референдуме
Назарбаев впервые высказался о находящихся под следствием родственниках
Шура спел на улице в Нур-Султане
Возраст выхода на пенсию поднимут военнослужащим в Казахстане
Дефицит казахстанского газа через три года спрогнозировал министр энергетики
Уникальные материалы об истории Казахстана привезли из-за границы
Нурсултан Назарбаев ответил на вопрос о своих дальнейших планах
Папа Римский сделал заявление насчет Казахстана
"Мальчик 3 часа избивал девочку в детском центре развития": возбуждено уголовное дело
Чем грозит Казахстану "лихорадка" мирового продовольственного рынка
Евросоюз выступил с заявлением о референдуме в Казахстане
Цены на бензин марки АИ-95 могут вырасти в Казахстане
Что осталось от Аральского моря, показал космонавт с борта МКС
Как матери семерых детей удается возглавлять республиканскую общественную приемную партии "AMANAT"
Национальный курултай – возрожденная традиция для Нового Казахстана

Читайте также

Общество , Здравоохранение
На мышей в больнице пожаловалась пациентка в Актау
Общество
Учебники тюркского мира
Общество
«Запланированный» долгострой
Общество
Правоохранительная система: в Новый Казахстан – по новым пр…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]