О погоде по Казахстану на 28-30 июня рассказали синоптики

РГП "Казгидромет" представило прогноз погоды по Казахстану на ближайшие три дня, 28-30 июня, сообщает Kazpravda.kz.

По данным метеослужбы, смещающийся на северные, западные и восточные регионы Казахстана Северо-западный циклон будет вызывать в этих районах дожди с грозами.

29 июня в северных регионах, 30 июня на востоке ожидается сильный дождь, а также град, усиление ветра, и незначительное понижение температуры воздуха.

"Лишь западные области страны ощутят влияние отрога Скандинавского антициклона – здесь ожидается прекращение дождей", - отметили синоптики.