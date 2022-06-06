О погоде по Казахстану на 7-9 июня рассказали синоптики

Специалисты РГП "Казгидромет" представили прогноз погоды по республике на ближайшие три дня, 7-9 июня, сообщает Kazpravda.kz.

По информации метеослужбы, с Северо-западным циклоном на большей части республики ожидаются дожди с грозами и усилением ветра.

"Только на юго-западе и востоке страны прогнозируется погода без осадков", - отметили синоптики.

Ожидается повышение дневных температур воздуха на севере до 23-30, на юге области - до 33 градусов тепла, в центре - до 27-35, на востоке - до 28-33, на юге - до 36 тепла, в южных регионах - до 27-35, на юго-западе области - до 37-42 тепла.

Только на востоке республики в ночные часы на поверхности почвы сохраняются заморозки, добавили в Казгидромете.