О погоде по Казахстану на 9-11 августа рассказали синоптики

РГП "Казгидромет" представило прогноз погоды по Казахстану на ближайшие три дня, 9-11 августа, сообщает Kazpravda.kz.

По данным метеослужбы, на западе ожидается сухая и солнечная погода.

"Отрог северного антициклона будет оказывать свое влияние на западную половину республики, поэтому в ближайшие сутки здесь ожидается преимущественно сухая и солнечная погода", - отметили синоптики.

Северная, центральная, восточная, южная части страны будут под влиянием ложбины южного циклона и атмосферных фронтов, что способствует выпадению осадков.

На севере, востоке, в центре страны ожидаются сильные дожди. Прогремят грозы, возможны выпадение града и шквалистый ветер.

Основной фон температуры воздуха:

- днем на западе +30...+38°С;

- на северо-западе +27...+35°С, на севере +18...+25°С;

- в центре +17...+28°С, на востоке +18...+30°С;

- на юге, юго-востоке страны +23...+33°С;

- в горных районах +13...+20°С.