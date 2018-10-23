О погоде в Казахстане на 23 октября рассказали синоптики

РГП "Казгидромет" представил прогноз погоды по республике на сегодня, 23 октября, сообщает Kazpravda.kz.
По данным метеослужбы, на большей части территории страны ожидается погода без осадков, лишь в северо-восточной, восточной половине республики с прохождением циклона сохраняется неустойчивый характер погоды - пройдут местами осадки. Местами ожидается усиление ветра, туман, гололед.
В Северо-Казахстанской области местами будет туман, ночью местами, днем на большей части ветер 15-20, местами порывы 23-28 м/с.
В Восточно-Казахстанской области - местами туман, гололед, ветер 15-20 м/с.
В Жамбылской, Туркестанской, Мангыстауской областях днем местами ожидается ветер 15-20 м/с.
В Карагандинской, Акмолинской, ночью и утром Костанайской областях местами будет туман.
