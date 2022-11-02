О погоде в Казахстане на ближайшие три дня рассказали синоптики

РГП "Казгидромет" представило прогноз погоды по Казахстану на ближайшие три дня, 3-5 ноября, сообщает Kazpravda.kz.

По данным метеослужбы, в предстоящие дни погоду Казахстана будет определять малоподвижный Северо-западный циклон с большими запасами влаги, с которым ожидается неустойчивый характер погоды.

Пройдут осадки в виде дождя и снега, днем 4, ночью 5 ноября на северо-западе, севере, днем 4, сутки 5 ноября в горных и предгорных районах юга, юго-востока республики ожидаются сильные осадки, 5 ноября ночью на юго-западе Казахстана пройдет сильный дождь.

По республике ожидаются туман, гололед, усиление ветра в северо-западных, северных регионах с низовой метелью.

Резких изменений в температурном фоне по Казахстану не ожидается, добавили синоптики.