О погоде в Казахстане на выходные рассказали синоптики

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РГП "Казгидромет" представило прогноз погоды по Казахстану на ближайшие три дня, 25-27 февраля, сообщает Kazpravda.kz.

По данным метеослужбы, под влиянием атмосферных фронтальных разделов на большей части Казахстана ожидаются осадки, на востоке, юге и юго-востоке страны сильные осадки (дождь, снег), усиление ветра, в северной половине страны с низовой метелью, в южных регионах республики ожидается гололед.

Лишь в Атырауской, Мангистауской, Актюбинской, Улытауской и Кызылординской областях, под влиянием поля повышенного атмосферного давления, в ближайшие трое суток прогнозируется погода без осадков.

По республике ожидаются туманы.

Что же касается температуры воздуха на западе, северо-западе Казахстана, там ожидается повышение температуры воздуха, на остальной территории – понижение, однако сильных морозов при этом не ожидается.