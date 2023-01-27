О погоде в Казахстане на выходные рассказали синоптики

По данным метеослужбы, в ближайшие дни на территории республики значительных изменений в погоде не ожидается.

Фото: Kazpravda.kz

РГП "Казгидромет" представило прогноз погоды по Казахстану на ближайшие три дня, 28-30 января, сообщает Kazpravda.kz.

По данным метеослужбы, в ближайшие дни на территории республики значительных изменений в погоде не ожидается.

По-прежнему запад, юг и юго-восток страны будут находиться под влиянием поля повышенного атмосферного давления, в связи с чем сохранится ясная погода без осадков.

Остальная же территория Казахстана все еще будет под влиянием атмосферных фронтальных разделов, с которыми ожидаются снег с низовой метелью и усиление ветра.

Резких перепадов температурного фона не ожидается, однако на юге республики прогнозируется постепенное повышение температуры воздуха днем от 2 градусов мороза до 3 тепла, в северных и горных районах - от 5 мороза до 5-10 тепла, на юго-востоке страны - от 2 мороза до 3 тепла, в северных и горных районах - от 8 мороза до 0-5 тепла.