О погоде в Казахстане на выходные рассказали синоптики

По данным метеослужбы, погода ожидается преимущественно без осадков.

Фото: Kazpravda.kz

РГП "Казгидромет" представило прогноз погоды по Казахстану на ближайшие три дня, 14-16 декабря, сообщает Kazpravda.kz.

По данным метеослужбы, обширный антициклон распространит свое влияние на большую часть территории Казахстана, погода ожидается преимущественно без осадков.

"Лишь в северной и восточной частях республики, с прохождением атмосферных фронтальных разделов, прогнозируется неусточивый характер погоды со снегом и низовой метелью", - отметили синоптики.

На западе страны ожидается небольшое повышение температуры воздуха ночью от 9-19 до 5-17 мороза.

Основной фон температуры воздуха:

- ночью на северо-западе 13-28 мороза,

- на севере 10-23 мороза,

- в центре 17-28 мороза,

- на востоке 18-32 мороза,

- повышение температуры воздуха ночью на юге от 15-25 до 13-21 мороза,

- на юго-востоке от 20-38 до 15-26 мороза.