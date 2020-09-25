О погоде в Казахстане на выходные рассказали синоптики

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Специалисты РГП "Казгидромет" представили прогноз погоды по республике на предстоящие выходные дни, 26-28 сентября, передает Kazpravda.kz
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"В ближайшие дни погоду Казахстана будет определять северо-западный антициклон. С его приходом ожидается погода преимущественно без осадков. Лишь северо-восточная часть страны будет находиться под влиянием ложбины циклона, в связи с чем местами пройдут осадки, преимущественно дождь", – говорится в сообщении.
По данным синоптиков, местами по республике ожидаются туман, усиление ветра, в южных регионах с пыльной бурей.