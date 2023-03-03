О погоде в первые весенние выходные рассказали синоптики

Другое
768

РГП «Казгидромет» представило прогноз погоды по Казахстану на 4-6 марта, сообщает Kazpravda.kz.

Фото: Kazpravda.kz

Атмосферными процессами на большей части территории Казахстана будет управлять обширный северо-западный циклон с активными фронтальными разделами, которые станут причиной облачной погоды. Циклон начнет смещаться с запада на восток, его смещение будут сопровождать осадки в виде дождя и снега, гололедные явления, порывистый ветер, в северных регионах с метелью. В южной половине республики ожидаются дожди, в горных районах – сильные дожди с грозами.

Температурный режим будет контрастным: на западе страны температура воздуха ночью 0-10 мороза, днем 0-11 тепла, на юго-западе ночью 5 мороза-3 тепла, днем 7-15 тепла, повышение на северо-западе, севере республики ночью от 5-15 до 0-8 мороза, днем от 0-8 мороза до 5 мороза-3 тепла, в центре и на востоке от 7-20 до 0-12 мороза, днем от 2-12 мороза до 5 мороза-5 тепла, на юге, юго-востоке ночью основной фон 5 мороза-2 тепла, днем повышение от 5-15 до 15-24 тепла.

 

Популярное

Все
В Караганде восьмилетний школьник спас из пожара 2-летнюю сестру
Прогноз "стабильный": международное агентство подтвердило кредитный рейтинг Казахстана
Иностранец погиб в столкновении двух грузовиков в Актюбинской области
Игры с законом: как владельцы остались без прав
Пропавшую актюбинку нашли мертвой в салоне чужого авто
"Полчища клопов и тараканов": волонтеры сняли на видео квартиру одинокой матери с детьми в Актобе
Стартовали II зимние спортивные игры "Дети Азии"
Смерть сенатора Гульмиры Каримовой обернулась уголовным делом
Спецоперация КНБ: в Мангыстау задержали преступную группу, истреблявшую сайгаков
Жителя Туркестанской области избили и отобрали лошадь
Два автобуса с иностранцами застряли на трассе в Актюбинской области
Меры по повышению доходов и качества жизни населения обсудили в  Жетысуской области
В Талдыкоргане на трассе столкнулись грузовик и внедорожник
Казахстанец стал лучшим в мире по брейк-дансу в Японии
Последний матч ХК "Барыс" закончился поражением
Казахстанские стрелки завоевали 5 медалей Кубка Азии
"Хоргос" возобновит работу
Казахстан поддерживает позицию Китая по политическому урегулированию украинского кризиса
На видео попала погоня за пьяным водителем в Абайской области
Мужчина устроил стрельбу в развлекательном заведении Петропавловска
Психолог предупредила об опасности длительного использования телефона
Осадки прогнозируют синоптики в Казахстане
Девочка-подросток выпала с балкона 6-го этажа в Туркестане
Казахстан планирует существенно нарастить производство товарного газа и электроэнергии к 2029 году
Поправки в Налоговый кодекс подписал Токаев
Токаев подписал закон о цифровых активах
Отец пытался вскрыть себе вены на глазах у детей в Таразе
Президент утвердил поправки в Кодекс об административных правонарушениях
Водители автобусов в Семее решили начать неделю невыходом на работу
Собиравшую ягоды женщину застрелили в СКО: осужден бывший полицейский
Астанчанин выбросил из окна 4-летнего племянника, зарезал тёщу и спрыгнул с 7-го этажа
Источник достоверности и правдивости
У каждого вайнаха есть своя казахская история
Из космоса опасные сигналы
Сбой в работе сайта по автокредиту объяснили в ФРП
Костанайцы стали меньше платить за тепло
Второе за сутки землетрясение произошло в Турции. Число жертв превысило тысячу человек
Сразу в трех регионах Казахстана ощутили землетрясение
На избившую парня студентку колледжа завели уголовное дело в Алматы
В Мангистау выявили незаконную схему транзита автомобилей
Жумангарин встретился с руководителем Wildberries
"Открыто ищут наркозакладки" – на видео очевидцев отреагировала полиция Талдыкоргана
Подростку с кольцом в носу понадобилась помощь спасателей в Шымкенте

Читайте также

Какой будет погода в марте в Казахстане
О завершении LRT в Астане высказался глава МИИР
Отработать конкретный алгоритм действий при осложнении паво…
В этом году паводок может быть масштабным – МЧС РК

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]