О погоде в выходные дни рассказали в Казгидромет

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По данным синоптиков, по всей стране ожидается пасмурная погода с осадками, туманом и гололедом, передает Kazpravda.kz
со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".
По словам синоптиков, на территорию Казахстана один за другим смещаются атмосферные фронты, которые сформировались над Баренцевым морем.
"Поэтому и в предстоящие выходные дни в большинстве областей республики ожидается пасмурная с осадками, туманом и гололедом погода. Но такая погода и является обычной для начала ноября", – отметили в пресс-службе.