О полицейских буднях

В департаменте полиции Кызылординской области прошла встреча с автором книги «Тәуелсіздік қырандары» Амирбеком Шаймагамбетовым.

Полковник полиции Амирбек Бердибекович Шаймагамбетов всю сознательную жизнь посвятил службе в органах внутренних дел, а это тридцать с лишним лет. Работал в том числе на руководящих должностях: заместителем начальника областного департамента внутренних дел, начальником Кызылординского городского управления внутренних дел, Сырдарьинского районного ОВД. Сейчас он член общественного совета, а также журналист и писатель. Уже на заслуженном отдыхе полковник решил применить свой талант рассказчика на практике и взяться за перо.

Конечно, книга «Тәуелсіздік қырандары», которая вышла из-под пера Амирбека Шаймагамбетова, – мемуары. В ней освещены реальные события службы в органах, рассказывается о нелегком труде сотрудников полиции, раскрытии тяжких, особо тяжких преступлений, вызвавших общественный резонанс. Соавтором Амирбека Шаймагамбетова стал главный редактор литературно-художественного журнала «Таң-Шолпан» Нурлыбек Саматулы.

В книгу вошли восемь документальных и художественных рассказов о крупных криминальных происшествиях и операциях по разоблачению преступников. Среди них «Кызылорда – Шымкент – Операция «Набат», «Трагедия четырех девушек», «Киднеппинг по-кызылордински», «Шесть волос на ладони», «Раскрытие преступления за шесть месяцев», «Чудовища, ловившие такси» и другие.

Об операции «Набат», которая сегодня вошла в методические учебники правоохранительных и силовых структур, было сказано на презентации в департаменте полиции отдельно. Операция по обезвреживанию и нейтрализации группы террористов, захвативших на территории Кызылординской области рейсовый автобус с пассажирами, была проведена в феврале 1992 года в Шымкенте. Ее уникальность в том, что впервые в мировой практике осуществлен успешный штурм захваченного террористами автобуса.

Именно эта операция под названием «Набат» стала событием, после которого независимый Казахстан создал собственное подразделение «А» – «Арыстан». В 1992 году у нас еще не было государственных наград, и Первый Президент Нурсултан Назарбаев вручил всем участникам спецпод­разделения почетные грамоты. Но в современности награды нашли своих героев. В соответствии с указом Президента РК от 13 декабря 2021 года вручены государственные награды участникам операции «Набат»: орден «Айбын» I степени – полковнику запаса Амангельды Баталову, орден «Айбын» II степени – полковнику запаса Анвару Аблакову, подполковникам запаса Серику Жумабекову и Владимиру Калиновскому, майору запаса Сергею Семенову и капитану запаса Аскару Медетову.

Книга написана в популярном детективном жанре. Издание уже презентовали в главных правоохранительных и силовых ведомствах страны, и с ним уже знакомы коллеги из стран Содружества.

Кстати, в декабре прошлого года на организованном ТОО «Заң-медиа» и Туркестанским областным судом республиканском конкурсе имени писателя Кемеля Токаева, отца детективного жанра казахской литературы, документальный рассказ «Кызылорда – Шымкент – Операция «Набат» занял призовое место. Произведения Амирбека Шаймагамбетова о службе сотрудников полиции, работе по борьбе с преступностью и обеспечению общественного порядка регулярно публикуются в региональной и республиканской прессе.

На встрече в департаменте полиции заместитель начальника ДП Кызылординской области полковник Амиржан Утегенов поблагодарил ветерана за вклад в воспитание молодого поколения стражей порядка и выразил признательность за многолетний добросовестный труд.