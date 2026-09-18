О понятии «Нация победителей» рассказал руководитель Института истории государства

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Нация победителей -  это общество, способное залечить свои исторические травмы, извлечь уроки из прошлого и на этой основе сформировать ценности нового общества. Об этом директор Института истории государства Нурбек Пусырманов рассказал в интервью порталу e-history.kz

Скриншот с видео YouTube-канала e-history.kz

В ходе интервью руководитель Института истории государства раскрыл смысл понятия «созидательная нация» и поделился размышлениями об историческом сознании общества и его взгляде на будущее.

«Нация победителей - это не нация, в истории которой не было поражений. Это общество, люди, способные доказать свою конкурентоспособность, преодолеть исторические трагедии, утвердить ценности, соответствующие новой общественной системе, обновить свои институты и устремиться в будущее. Если нам удастся сформировать такое понимание, мы сможем стать не только нацией победителей, но и войти в число наций, способных выдерживать конкуренцию», - сказал Н. Пусырманов.

В интервью порталу e-history.kz Нурбек Серикович также высказался о преодолении исторических травм, качественных изменениях за годы независимости, обновлении национального сознания и формировании общества, уверенно смотрящего в будущее.

В ходе беседы историк ответил на вопросы: «Какой должна быть созидательная нация?», «Как историческое сознание влияет на развитие общества?», «Можно ли рассматривать изменения, произошедшие в Казахстане за годы независимости, как шаги на пути к формированию нации победителей?». Подробнее смотрите на YouTube-канале портала e-history.kz.

 

 

#общество #нация #Пусырманов

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