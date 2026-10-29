О Послании Президента Казахстана рассказали на межпарламентском форуме в Душанбе

Как было отмечено, инициативы Главы государства открывают новые горизонты развития не только для Казахстана, но и будут нести синергетический эффект для всей Центральной Азии

Пресс-служба Курултая. Фото Н. Байбулина

Делегация Курултая во главе с председателем Курултая Айбеком Дәдебай приняла участие в работе IV Межпарламентского форума государств Центральной Азии в Душанбе, сообщает Kazpravda.kz

В этом году форум был посвящен единству во имя мира, безопасности и процветания в Центральной Азии и собрал парламентариев Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.

Участники казахстанской делегации ознакомили коллег с реализацией политических реформ в Казахстане. Отдельное внимание было уделено озвученному накануне Посланию Президента, предусматривающему масштабную стройку во многих сферах. Как было отмечено, инициативы Главы государства открывают новые горизонты развития не только для Казахстана, но и будут нести синергетический эффект для всей Центральной Азии.

Депутаты Курултая также отметили ключевую роль парламентариев в сохранении мира и безопасности в регионе через своевременное принятие необходимых законов. Было особо подчеркнуто, что в текущих глобальных условиях сохраняется актуальность договоренностей о Центральной Азии как зоне, свободной от ядерного оружия, и идеи о создании Международного агентства по биологической безопасности.

Также были затронуты насущные вопросы экономической и цифровой интеграции. От Курултая прозвучало предложение обмениваться законодательными практиками в сферах электронной торговли, цифрового таможенного администрирования, инвестиций, транспорта и промышленной кооперации с целью устранения правовых барьеров в этих сферах. Это, по мнению депутатов, даст практический результат для развития единой деловой среды в регионе, что необходимо для реализации предложения Президента Казахстана о доведении внутрирегиональной торговли до 20 млрд долларов.

В вопросах водной и климатической безопасности депутаты Курултая обратили внимание коллег на особую важность скорейшего принятия Рамочной конвенции по водопользованию.

Была затронута и тема развития волонтерства. Глава казахстанской делегации предложил на парламентском уровне поддержать волонтерское движение и рассмотреть возможность проведения ежегодной Центральноазиатской недели экологической ответственности.

Обсуждались также вопросы по укреплению образовательных связей в регионе и обеспечению правовой поддержки инициативы Казахстана о разработке Программы центральноазиатского партнерства по искусственному интеллекту.

В завершение пленарного заседания участники приняли Душанбинскую декларацию.