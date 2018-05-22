Происшествия
О пострадавших в результате урагана в Астане рассказали в акимате
В Астане 13 человек пострадало в результате шквалистого ветра, сообщает Kazpravda.kz.
"По состоянию на 14:30 часов в скорую медицинскую помощь обратились 13 жителей с травмами, не представляющими угрозу жизни", – сообщили в акимате столицы.
При этом отмечено, что данные по пострадавшим будут уточняться и дополняться.
Как ранее сообщили в КЧС МВД, данных о жертвах не поступало.
Напомним, сегодня, 22 мая, на Астану обрушился шквалистый ветер и дождь с градом.
По сообщению филиала РГП "Казгидромет" Астаны, 23 мая текущего года на территории столицы в связи с усилением ветра до 25 м/с (превышение нормы в два раза) объявлено штормовое предупреждение.