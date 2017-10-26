​О прагматизме и дисциплине

Более 2 лет назад, когда Кыргызстан вступал в Евразийский экономической союз, для этой страны был определен специальный льготный период. При этом руководство КР взяло на себя четкие обязательства по различным направлениям. Кстати, та помощь, которую Казахстан решил выделить соседям, предназначалась для совершенствования таможенного администрирования, становления и укрепления фитосанитарного и ветеринарного контроля, поскольку республика экспортирует большие объемы аграрной продукции.

Есть и другой аспект, касающийся наших взаимоотношений. Одним из главных торговых парт­неров Кыргызстана выступает Китай. Но вот что говорит таможенная статистика двух стран. Согласно данным КР, их импорт из Поднебес­ной составляет порядка 1,5 млрд долларов. Но совсем иная цифра звучит со стороны КНР – экспорт в Кыргызстан равняется примерно 5 млрд. Даже если отличается методика подсчета, столь огромной статистической погрешности быть не может.

Поэтому речь можно вести о «серых схемах», практикующихся в Кыргызстане. А они наносят большой ущерб товаропроизводителям в нашей стране, других государствах ЕАЭС. Конкретно Казахстан недополучал таможенные сборы, отечественные производители были поставлены в неконкурентные с кыргызскими условия.

Теперь что касается мониторинга на границе: Казахстан действует в соответствии с пунктами договора о ЕАЭС. Тут все просто: доверяй, но проверяй. Без какой-либо политической подоплеки. Это вопрос прагматики, обязательств и дисциплины.