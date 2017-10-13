​О правах и операциях

Свежий выпуск
569
Даурен Садвакасов

Целью семинара стало ознакомление военнослужащих Вооруженных сил Казахстана с положениями права вооруженных конфликтов, применяемого при ведении боевых действий и проведении миротворческих операций. В мероприятии приняли участие военнослужащие десантно-штурмовых войск ВС РК, КАЗЦЕНТа, Центра военной медицины МО РК, а также профессорско-преподавательский состав военных кафедр ведущих университетов страны.

В рамках семинара его участников ознакомили с опытом, практикой и подходами, применяемыми международной гуманитарной организацией при вооруженных конфликтах. Кроме того, они имели возможность обсудить различные правовые тонкости проведения миротворческих операций, обменяться опытом и задать интересующие вопросы. По итогам работы представители Красного Креста выразили готовность и в дальнейшем проводить подобные мероприя­тия для воен­нослужащих Вооруженных сил Казахстана на регулярной основе.

Популярное

Все
Яблоки на снегу
Комментируя прошедшие выборы в верхнюю палату Парламен­та, следует отметить, что в целом меняется функционал Сената. Полномочия каждой из палат благодаря конституционным изменениям четче разграни­чены. Законотворческая миссия будет возложена большей частью на Мажилис
Льготные займы фермерам: животноводы встают в очередь. Подтянутся ли растениеводы?
Этапы избирательного цикла
В Министерстве экологии и природных ресурсов считают, что угрозы для плотины Шардаринского водохранилища и подтопления населенных пунктов нет
Во время трагических событий января в Таразе, как и в других городах страны, от рук злоумышленников пострадал целый ряд объектов малого и среднего предпринимательства
Одной из самых ожидаемых премьер ушедшего года стал фильм Айсултана Сеитова «Қаш» о голодоморе, который пережила Великая степь
Тепловики не решаются назвать даже примерные сроки, когда положение дел с отоплением в Экибастузе нормализуется
Вечная драма, где есть он и она
Многовекторность и прагматичность
Доступность и справедливость правосудия
Поставили на паузу
Удивительный город
Задачи выполнены
Приоритет молодежным проектам
Показатель надежности государства
Симфония чувств
Создано самой Землей
Боеприпасы на продажу
Крушение самолета в Непале: пассажир снял на видео последние секунды полета
Неподалеку от Семея есть место, которое уже на протяжении трехсот лет привлекает людей
Компании, управляющие жилыми многоквартирными домами, должны быть сертифицированы
Девочку-подростка жестоко избили сверстницы в Талдыкоргане – комментарии полиции и акимата
Снег выпал в Египте
Цены на хадж могут снизиться для казахстанских паломников
Казахский язык будет жить и процветать, если…
Многие знаменитости, чья слава перешагнула рубежи республики, утверждают: чтобы овладеть языком, в том числе и казахским, достаточно читать хорошие книги
Тимур Тлегенов стал заместителем главы Комитета гражданской авиации
Подросток из Хромтау скончался при странных обстоятельствах в лагере в Боровом
Ерлан Альжан назначен заместителем председателя АЗРК
Конституционный суд постановил признать утратившим силу закон о первом президенте Казахстана
Бакыт Нурмуханов назначен зампредседателя Конституционного суда РК
Алмат Мадалиев освобожден от должности вице-министра юстиции РК
Касым-Жомарт Токаев поручил активизировать работу МФЦА
В ЕАЭС устранят барьеры для торговли с третьими странами
Чрезвычайные происшествия всегда сопровождали нашу жизнь, в самый неподходящий момент разрывая шаблоны обыденности. 2022 год стоит особняком, ведь произошедшие происшествия не просто выявили системные проблемы, но и обернулись трагедией.
Более миллиарда тенге штрафов выставлено за 2022 год медицинским организациям Кызылординской области за дефекты качества и объема медуслуг, оказанных в рамках гарантированного государством бесплатного объема медицинской помощи и по пакету ОСМС
Названа причина пожара в многоэтажке Караганды
Инновации на развалинах аграрной науки
Китай снимает карантинные меры на границе с Казахстаном
Поздравление Главы государства Касым-Жомарта Токаева с Новым годом
Закон Республики Казахстан
Коммунальная ломка
Какая погода ожидается в Казахстане в январе
Новые подробности в деле об убийстве 4-летнего ребенка в Актобе
Казахстан и Узбекистан подписали Дорожную карту на 37 инвестиционных и торговых проектов
Бауржан Шукенов: "Соглашение с CNC – начало большого пути"
После 30 лет независимого развития Казахстан сохраняет статус космической державы. Не по праву наследования, а как полноправный член этого элитарного клуба
Токаев подписал поправки в конституционные законы
Объявлены дата и место нового сольного концерта Димаша Кудайбергена
Токаев посетил Государственный Русский музей в Санкт-Петербурге
Минздрав разработал поправки по вопросам страхования профессиональной ответственности врача. Но почему же практикующие врачи против этих новелл?
Проект по повышению доходов сельского населения масштабируют по всему Казахстану – Кульгинов
Даурен Косанов назначен главнокомандующим Силами воздушной обороны ВС РК
Ключевые организаторы январских беспорядков установлены – генпрокурор
Институт банкротства физических лиц ввели в Казахстане
Токаев посетил в Ташкенте выставку, посвященную жизни и творчеству Абая
Назначен новый министр культуры и спорта Казахстана
Стали известны имена обладателей госстипендии в области культуры
Токаев сменил министра просвещения Казахстана

Читайте также

Свежий выпуск
Доступность и справедливость правосудия
Свежий выпуск
Приоритет молодежным проектам
Свежий выпуск
Многовекторность и прагматичность
Свежий выпуск
Задачи выполнены

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]