​О правах и операциях

Целью семинара стало ознакомление военнослужащих Вооруженных сил Казахстана с положениями права вооруженных конфликтов, применяемого при ведении боевых действий и проведении миротворческих операций. В мероприятии приняли участие военнослужащие десантно-штурмовых войск ВС РК, КАЗЦЕНТа, Центра военной медицины МО РК, а также профессорско-преподавательский состав военных кафедр ведущих университетов страны.

В рамках семинара его участников ознакомили с опытом, практикой и подходами, применяемыми международной гуманитарной организацией при вооруженных конфликтах. Кроме того, они имели возможность обсудить различные правовые тонкости проведения миротворческих операций, обменяться опытом и задать интересующие вопросы. По итогам работы представители Красного Креста выразили готовность и в дальнейшем проводить подобные мероприя­тия для воен­нослужащих Вооруженных сил Казахстана на регулярной основе.