О правах и ответственности рассказали студентам колледжей области Ұлытау

Закон и Порядок

Встречи прошли в 14 колледжах региона и охватили около 800 студентов

Фото: Прокуратуры региона (улучшено с помощью ИИ)

В области Ұлытау сотрудники прокуратуры провели встречи со студентами 14 колледжей. В обсуждении вопросов правовой грамотности и профилактики правонарушений приняли участие около 800 молодых людей, передает Kazpravda.kz со ссылкой на прокуратуру региона.

Во время встреч представители прокуратуры объяснили студентам, почему важно знать свои права и обязанности, соблюдать законодательство и уважать общественный порядок.

«Сотрудники прокуратуры области Ұлытау провели среди молодежи разъяснительную работу по вопросам соблюдения требований законодательства, профилактики правонарушений, знания своих прав и обязанностей, а также формирования правовой культуры в обществе. Кроме того, студентам были даны правовые рекомендации по предупреждению правонарушений и различных негативных ситуаций, а также недопущению противоправных действий», — сообщили в прокуратуре области Ұлытау.

Особое внимание уделили предупреждению противоправных действий. Студентам рассказали о необходимости ответственного поведения и соблюдения установленных законом правил.

В прокуратуре отметили, что такие встречи помогают повышать правовую грамотность молодежи, формировать уважение к закону и укреплять принцип «Закон и порядок» в обществе.

#прокуратура #молодежь #Улытау

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