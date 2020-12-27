О правилах безопасности на катке и горке рассказали спасатели жителям Нур-Султана

"Подниматься на снежную или ледяную горку следует только там, где есть ступеньки; запрещено подниматься на горку там, где навстречу скатываются другие. Не съезжать, пока не отойдет в сторону тот, кто спускается впереди. Не задерживаться внизу, когда съехал, а поскорее отползти или откатиться в сторону. Нельзя кататься, стоя на ногах и присев на корточки. Нельзя съезжать спиной или головой вперед (на животе), нужно всегда смотреть вперед как при спуске, так и при подъеме. Нельзя перебегать ледяную дорожку", – рассказали спасатели.
Также если мимо горки идет прохожий, нужно подождать, пока он пройдет, и только после этого съезжать. Следует избегать горок с неровным ледовым покрытием.
В случае, если уйти от столкновения (на пути дерево, человек и т. д.) не удается, то надо постараться завалиться на бок на снег или откатиться в сторону от ледяной поверхности. При травме нужно немедленно оказать первую помощь пострадавшему, сообщить об этом в службу экстренного вызова 112. При первых признаках обморожения, а также при плохом самочувствии необходимо прекратить катание.
Также спасатели рекомендуют ни в коем случае не использовать в качестве горок железнодорожные насыпи, пандусы для инвалидных колясок и горки вблизи проезжей части дорог. Нельзя оставлять детей без присмотра.