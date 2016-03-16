О преимуществах сельхозкооперативов рассказали в НПП
Азамат Сыздыкбаев
Сельскохозяйственная кооперации выгодна как для ее участников, так и для банков. Такое мнение выразил член секретариата Комитета агропромышленного комплекса НПП "Атамекен" Рустем Курманов, передает Kazpravda.kz.
"Банкам второго уровня также будет намного удобнее работать с кооперативом, который объединяет несколько членов, чем с каждым участником в отдельности, поскольку ситуация у всех сельхозников разная. Тем более что на кооперативы будут распространяться все действующие меры государственной поддержки", – сказал он.
Курманов также привел несколько примеров удачной реализации законопроекта о сельскохозяйственной кооперации, вступившего в силу в начале этого года.
"В кооперативе по производству мяса в Актюбинской области объединились 55 личных подсобных хозяйств, которые организовали совместный выпас скота и начали вести селекционную работу путем закупа племенных быков, договорились о совместной централизованной заготовке кормов. Полученный приплод они будут реализовывать по выгодной цене. Они бы не достигли этого, если бы работали разрозненно. Другой пример – это 40 крестьянских хозяйств в Жамбылской области. Ими была организована совместная работа по сбору молока, его переработке и дальнейшему сбыту товара по выгодной цене. В планах этого кооператива получить кредитование по программе "Ырыс" расширить свое молочное поголовье скота", – рассказал представитель НПП.
С начала года, добавил Курманов, НПП провела в регионах более 130 совещаний по разъяснению преимуществ сельскохозяйственной кооперации и оказала содействие в создании 50 сельскохозяйственных кооперативов, объединяющих более 1 200 участников.
"Мы видим большие перспективы и возможности для развития сельскохозяйственной кооперации и региональные палаты примут в этой работе активное участие. Мы видим промежуточную цель в создании и сопровождении ста сельскохозяйственных кооперативов совместно "Атамекен", – заключил Курманов.