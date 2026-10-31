О преступлениях и ответственности рассказали тысячам учащихся в Шымкенте

К форуму дистанционно подключились учащиеся 162 школ и 34 колледжей

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В Шымкенте прошёл форум по вопросам правовой грамотности и профилактики правонарушений среди молодёжи. Мероприятие объединило более 39 тысяч школьников и студентов, передает Kazpravda.kz со ссылкой на прокуратуру города.

Форум состоялся 28 октября в Южно-Казахстанском университете имени М. Ауэзова. В нём приняли участие представители прокуратуры, департамента экономических расследований и полиции.

Участникам рассказали о распространённых уголовных правонарушениях, способах их предупреждения и предусмотренной законом ответственности. Также обсуждались роль прокурора в судебном процессе и особенности поддержания государственного обвинения.

«Основная цель мероприятия — повышение правовых знаний молодёжи, формирование культуры соблюдения требований закона и расширение представлений о последствиях правонарушений», — сообщили в прокуратуре Шымкента.

Очное участие в форуме приняли 130 студентов университета. Дистанционно к мероприятию присоединились около 2 700 учащихся из 34 колледжей и 36 213 школьников из 162 учебных заведений.

Общий охват форума превысил 39 тысяч человек.