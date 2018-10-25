О причинах материнской смертности в селах рассказал эксперт

Общество
Жанат Тукпиев
Фото: abctv.kz
В Казахстане превалирует материнская смертность от хронических заболеваний в селах. Об этом в кулуарах Глобальной конференции по ПМСП "От Алма-Аты к всеобщему охвату услугами здравоохранения и целям устойчивого развития" сообщил координатор программы по здравоохранению Детского Фонда ООН ЮНИСЕФ Канат Суханбердиев, передает корреспондент Kazpravda.kz.

"По данным аудита материнской смертности, превалирует смертность по хроническим заболеваниям. А случаи, когда умирает беременная женщина или мама от хронического заболевания, то здесь превалируют сельские женщины. Несмотря на то, что есть доступ к медпомощи, есть поликлиники, и некоторые из них неплохо оснащены, есть персонал – при этом выживаемость знаний слабая. Это связано, возможно, с тем, что нет четкой координации центра внедрения новых технологий, контроля, мониторинга и повторных обучений", – сказал Суханбердиев.

Эксперт также считает, что в стране существует брешь, которая связана с навыками. Кроме того, по его словам, существует разрыв во врачебных поколениях.

"Возможно, это связано с миграцией медработников, а также профессия медсестры и врача непривлекательна. Есть также большой разрыв в поколениях врачей. В медорганизациях есть врачи, которые либо предпенсионного возраста, либо только что вышли из медуниверситетов. Золотой середины – врачей, у которых стаж более 10 лет, – просто нет. Получается, что врачи предпенсионного возраста обучают молодежь, при этом многие не применяют новые технологии и учат молодежь по-старому", – заявил Суханбердиев.

Также он дал свою оценку и прокомментировал случаи материнской смертности в Астане.

"По итогам смертности рожениц, которые происходили в Астане, руководство приняло решение пригласить международных экспертов с Израиля. Я удивился. У нас и в Казахстане есть достаточно хороший пул специалистов, которые также могли дать дружеский совет врачам, где им надо улучшаться. У нас есть такие врачи-эксперты, которые ничем не хуже. Да, они проживают в разных местах: в Таразе, Шымкенте, Кызылорде, Астане. Они могут прийти и помочь. Сегодня самая лучшая неонатальная помощь оказывается в Таразе. Чтобы чему-то научиться, не надо лететь в Лондон. Достаточно съездить в Шымкент и посмотреть, как у них организована экстренная медицинская помощь, или в Тараз – посмотреть, как там оказывают помощь новорожденным", – отметил эксперт.

Напомним, Премьер-министр Казахстана Бакытжан Сагинтаев заявил, что в 2019 году планируют увеличить затраты на предоставление медико-санитарной помощи в сельских зонах.

