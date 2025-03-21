О принимаемых мерах по недопущению подтопления населенных пунктов Костанайской области

Паводковая ситуация
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По состоянию на 21 марта 2025 года  ситуация в регионе стабильная, паводки проходят в штатном сезонном режиме, что показывает слаженную и скоординированную работу всех задействованных служб.

Фото: акимат Костанайской области

Стоит отметить, что в области обеспечена полная готовность к паводковой ситуации. Охвачено более 92 населенных пунктов, подверженных риску. Сооружены 46 км валов, построено 168 новых водопропускных труб, 20 км ливневой канализации, отремонтированы 27 ГТС, закуплено 50 единиц высокопроходимой техники.

Местными органами власти проводится комплексная работа по минимизации возможных рисков подтопления.

К примеру, активно проведена работа по вывозу снега, что позволило не допустить крупных подтоплений населенных пунктов и, тем более, илых домов.

Приобретены материально-технические средства, разработаны карты эвакуации населения и скота, проведены работы по расчистке русел малых рек, укреплены берега рек в наиболее уязвимых местах, а также создан запас инертных материалов для экстренного возведения защитных сооружений в случае необходимости.

Для ликвидации паводков определена группировка сил и средств численностью порядка
3 тыс. человек, около 400 ед. техники, более 120 ед. плавсредств и свыше 330 мотопомп.

В целом, на сегодняшний день на автомобильных дорогах зарегистрировано 5 переливов, из них республиканского значения 1 и  районного 4.

Все размывы дорог на особом контроле. На текущий момент зафиксирован 1 размыв местного значения «Кушмурун-Новопавловка». Следует отметить, что в эти минуты уже идут восстановительные работы и в самое ближайшее время дорожное полотно будет восстановлено.

В целом, благодаря слаженным действиям удалось в оперативные сроки - в течение дня - проводить восстановительные работы. К примеру, 19 марта в 16.00 произошел размыв дороги «Урпек-Кабырга», а уже к 10.30 следующего дня дорожное покрытие восстановлено.

Возвращаясь к паводковому периоду прошлого года, хочется остановится на Карасуском районе, где произошло объединение 5-ти озер общей площадью разлива 622 кв. км.

Для решения сложившейся ситуации был построен 30-ти километровый  отводного канала.

Также в зоне особого внимания и южные регионы области. В 30-ти населенных пунктах Амангельдинского, Джангельдинского районов и г.Аркалык уже проведены берегоукрепительные работы, возведены дамбы, укреплены защитные валы на 26 километрах.

В Джангельдинском районе создана сеть водоотводных каналов, направленных на перераспределение паводковых вод в безопасные зоны.

В целях предотвращения потерь в сельском хозяйстве и обеспечения безопасности животных разработана карта мест эвакуации скота, с указанием количества поголовья и маршрутов перегона. Уже успешно проведены отгоны скота с крестьянских хозяйств, зимовок в общей сложности более чем 39 тысяч голов. Все места обеспечены запасами кормов и фуража.

Местные власти принимают все необходимые меры для защиты сельскохозяйственного сектора от весеннего паводка.

Важную роль сыграли взрывные работы на реках Тобол, Тургай и в ряде населенных пунктов, которые проводятся в соответствии с утвержденными графиками. На эти цели выделено 193 млн тенге – в три раза больше, чем в прошлом году.

Вместе с тем, на постоянном контроле обеспечивается связь с приграничными регионами РФ о расходах воды и возникновении угроз на трансграничных реках.

Стоит отметить, что полный объем воды по двум крупным водохранилищам составляет 881 млн. м(63%), при норме 1,4 млрд. м3. Свободная емкость – 522 млн. м3.

Ожидаемый приток составляет 360 млн. куб.метров.

Подготовка и прохождение паводкового периода находится на особом контроле. Специалисты продолжают скоординированную и слаженную работу, обеспечивая максимальную безопасность населения и минимизируя потенциальные риски подтоплений.

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