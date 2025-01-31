О присвоении статуса «Национальный» республиканским государственным казенным предприятиям «Государственный музей искусств Республики Казахстан имени Абылхана Кастеева» и «Центральный государственный музей Республики Казахстан» Комитета культуры Министерства культуры и информации Республики Казахстан

В соответствии с пунктом 1 статьи 21 Закона Республики Казахстан «О культуре» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1._Присвоить статус «Национальный» республиканским государственным казенным предприятиям «Государственный музей искусств Республики Казахстан имени Абылхана Кастеева» и «Центральный государственный музей Республики Казахстан» Комитета культуры Министерства культуры и информации Республики Казахстан.
2. Правительству Республики Казахстан принять меры, вытекающие из настоящего Указа.
3. Настоящий Указ вводится в действие со дня его подписания.
Президент Республики Казахстан
К. Токаев
Астана, Акорда, 30 января 2025 года
№ 774