Занятость, питьевая вода, дороги и школы – вот далеко не полный круг проблем, о которых жители Туркестанской области говорили акиму Умирзаку Шукееву в ходе его отчетной встречи.

Зал музыкальной школы «Акжайык» заполнили горожане, которых отличает активная жизненная позиция. Все они хотят видеть областной центр процветающим, обустроенным и комфортным.

И встреча акима с жителями – отличная возможность задать наболевшие вопросы, высказать предложения напрямую и по существу.

Так, житель микрорайона «Бирлик» поднял вопрос питьевой воды, качество которой – основа здоровья и благополучия.

Умирзак Шукеев сообщил, что запасы питьевой воды в Туркестане большие, продолжается работа по поиску и использованию дополнительных источников, которые неизбежно понадобятся по мере роста и развития города. К слову, по результатам переписи местное городское население увеличилось на 56 тыс. 356 человек и достигло 221 тыс. 102 жителей.

Немного подождать придется жителям улиц Алпамыс-батыра, Саумалколь и Сарыарки, поднявшим вопрос об отсутствии в их районе канализации. Люди хотят почувствовать себя полноправными горожанами, получив возможность пользоваться базовым набором городских коммунальных удобств.

Умирзак Шукеев пояснил: в ближайшее время проблема будет решена. Учитывая тот факт, что в Туркестане практически отсутствовала система водоотведения, всего за три года ею удалось обеспечить треть областного центра.

Ответ на свой вопрос получил и житель нового микрорайона «Отырар», который высказал предложение по благоустройст­ву жилого массива.

– Мы сосредоточили усилия и средства на благоустройстве не только новой, но и старой части города, улучшении ее инфраструктуры. Сейчас 98,5% жителей Туркестана обеспечены электроэнергией, из них 84% не испытывают проблем с ее перебоями, – обратился к аудитории Умирзак Шукеев.

В нынешнем году планируется завершить строительство трех энергетических объектов, что практически снимет этот вопрос с повестки дня.

В ходе встречи акиму области были заданы вопросы по состоя­нию школы им. Амира Темира, развитию индустриальной зоны, строительству мусорных полигонов, вовлечению детей в кружковые занятия, расширению числа объектов здравоохранения, вводу в эксплуатацию спортивного комплекса им. Б. Саттарханова и развитию туристской отрасли.

– Вы поднимаете важные и уместные вопросы, – поблагодарил горожан Умирзак Шукеев. – На каждое обращение мы стараемся ответить. По вашим запросам и предложениям ведется соответствующая работа. Мы работаем над повышением туристического потенциала Туркестана. Мавзолей Ходжи Ахмета Яссауи и располагающиеся в городе духовные объекты являются главными притягательными оплотами для развития туризма.

Надо развивать этнотуризм, гастротуризм, экотуризм. Жителям под силу включиться в развитие туристического сервиса и повышать доходы за счет обслуживания посетителей. Для этого есть все возможности.

В прошлом году объем инвес­тиций в сферу туризма составил 102 млрд тенге. По этому показателю Туркестанская область обошла все регионы республики. Бизнес ориентируется на открытие гостиниц и организацию мест отдыха.

По итогам минувшего года количество однодневных посещений Туркестана составило 1 млн 417 372 человека. Объем оказанных туристских услуг в денежном эквиваленте достиг 3,5 млрд тенге.

В этом году город уже успели посетить около 261 тыс. человек, среди которых 7 290 иностранцев. Дни Наурыза, несмотря на холодную погоду, собрали тысячи казахстанцев, решивших провести праздник на юге, в древнем городе, окунувшись в его древнюю историю.